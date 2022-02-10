Джонсон заявив, що стягування військових Росії до кордонів України – найбільша загроза для системи європейської безпеки від часу завершення холодної війни / Associated Press

"Нічого не просить, крім миру": Джонсон записав відео на підтримку України

"Нічого не просить, крім миру": Джонсон записав відео на підтримку України

Прем’єр Британії у штаб-квартирі НАТО обговорює з генсеком Столтенбергом, чим можна допомогти Україні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 10 лютого записав відео на підтримку України під час візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі.

Відповідне відео Джонсон опублікував у Twitter.

Також читайте Агресія Росії проти України: Джонсон назвав найближчі дні найнебезпечнішими

"Україна нічого не просить, крім миру і суверенітету, можливості обирати власну долю, і шукає свої альянси, як і будь-яка незалежна держава. Британія завжди відстоювала ці принципи, і ми не відступимо зараз", – сказав британський прем’єр.

Він також сказав, що стягування військових Росії до кордонів України – найбільша загроза для системи європейської безпеки від часу завершення холодної війни. Джонсон закликав Захід бути єдиним і рішучим, щоб уникнути російського вторгнення, яке стане абсолютною катастрофою, "лихом не лише для України, але для Росії і для світу".

Ukraine asks for nothing except for peace and sovereignty, able to choose its own destiny and seek its own alliances like any other independent state.



Britain has always stood for these principles and we will not flinch now. pic.twitter.com/QB6mDcmNec — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 10, 2022

Прем’єр зазначив, що на сьогодні обговорює з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі альянсу, що можна разом зробити, щоб Захід протистояв цій загрозі, і чим допомогти Україні.

"Перш за все, ми працюємо над тим, аби мати дуже жорсткий пакет економічних санкцій, готових до автоматичного застосування, коли лише перший чобіт російського солдата перетне суверенну територію України. Ми працюємо над зміцненням східних кордонів НАТО з набагато більшою кількістю військ, кораблів і літаків Сполученого Королівства, що розгортаються скрізь у країнах східних кордонів НАТО", – розповів голова британського уряду.

Він зауважив, що Британія продовжує допомагати Україні. Зокрема, мовиться про надання ЗСУ 2 тисяч протитанкових комплексів NLAW.

Запас часу до можливого вторгнення Росії до України скорочується - Єнс Столтенберг | Новини світу

Читайте також: