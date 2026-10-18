"Україна ніколи не зможе виграти цю війну": міністр оборони Італії зробив різку заяву

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто / © Associated Press

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Україна не зможе перемогти Росію в сенсі повного військового розгрому противника.

Таку думку висловив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв’ю BBC.

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Що міністр оборони Італії сказав про перемогу України

«Україна ніколи не зможе виграти цю війну», — заявив Гвідо Крозетто.

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Він пояснив, що під перемогою України деякі люди розуміють повний розгром Росії та появу українського прапора над Москвою. Однак такий сценарій італійський міністр вважає неможливим.

«Україна не зможе здобути перемогу над Росією у сенсі повного військового розгрому противника», — зазначив Крозетто.

Успіх України варто оцінювати не лише через військові результати, вважає міністр. На його думку, перемога означатиме припинення російських атак і відновлення свободи країни.

«Для України перемога означає, що Росія піде геть, припинить скидати бомби, а Україна знову стане вільною країною — буде жити й мати власне майбутнє», — пояснив Крозетто.

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Крозетто також висловив думку, що президент Росії Володимир Путін прагне повернути країні статус великої держави, який вона мала за часів СРСР.

«Москва не хоче миритися з тим, що поступається за впливом США та Китаю, і намагається стати третім центром сили у світі», — вважає італійський міністр.

Він також згадав про російські військові дії проти сусідніх держав, зокрема окупацію Криму та напад на Грузію.

«Російська політика передбачає застосування сили для захоплення чужих територій», — зазначив Крозетто.

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Чи продовжить Італія надавати військову допомогу Україні

Попри суспільні настрої в Італії, де, за словами Крозетто, більшість громадян виступає проти допомоги Україні, уряд країни продовжує підтримувати Київ.

Італія вже надала Україні 12 пакетів допомоги. За словами міністра, до кінця 2026 року Рим, імовірно, підготує ще один пакет. Про це також повідомляли італійські медіа після оприлюднення повної версії інтерв’ю BBC.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що Гвідо Крозетто закликав європейські країни зміцнювати власні оборонні спроможності та продовжувати підтримку України. За його словами, після чотирьох років повномасштабної війни Росія стала сильнішою, ніж до її початку.

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