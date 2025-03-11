Україна обговорюватиме з партнерами деталі припинення вогню: Єрмак повідомив, коли і за яких умов

Україна та США на рівні команд почнуть обговорювати припинення вогню на 30 днів.

Вже наступного тижня, тобто від 17 березня, Україна обговорюватиме з партнерами деталі забезпечення тимчасового режиму тиші в разі, якщо на нього погодиться Росія.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, сьогодні Україна та США обговорювали рамки майбутніх переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

"Наступного тижня ми домовилися, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про припинення вогню на 30 днів", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, за підсумками переговорів України та США в Саудівській Аравії стало відомо про пропозицію США щодо негайного 30-денного припинення вогню, з чим погодилася українська сторона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАРАЗ⚡️США відновлюють ОБМІН РОЗВІДДАНИМИ та БЕЗПЕКОВУ ДОПОМОГУ

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.