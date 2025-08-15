Україна обіцяє продовжувати атаки дронів, доки не буде укладено мирну угоду

Дрони / © ТСН

Україна не припинить своїх руйнівних далекобійних ударів дронами по Росії, доки Москва не погодиться на мир.

Про це розповів один із ключових командирів українських дронових сил, бригадний генерал Юрій Щиголь в інтерв’ю Sky News.

«Операції розвиватимуться, якщо Росія відмовиться від справедливого миру та залишатиметься на українській території», — сказав Щиголь. За його словами, спочатку Україна мала лише кілька дронів на місяць, здатних уражати цілі на відстані 100–250 км. Нині їхні дрони можуть літати 3–4 тисячі кілометрів, і обмеження існує лише через запас палива, який можна збільшити.

Команди генерала разом із силами спеціальних операцій провели одні з найскладніших і найруйнівніших атак за всю війну. Зокрема, величезна пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі у Волгограді, колишньому Сталінграді. «Якщо завод буде повністю знищений, це стане однією з найбільших операцій, проведених нами», — заявив Щиголь. Інші великі цілі включають заводи в Саратові та Ахтубінську, які тепер або не працюють, або функціонують лише на 5% потужності.

Нафта потенційно є ахіллесовою п’ятою Володимира Путіна, оскільки значна частина його економіки та військових дій залежить від неї. Дональд Трамп міг би завдати серйозного удару по Росії, якщо б запровадив санкції, але поки цього не відбулося, що є постійним джерелом роздратування для української сторони.

Військова активність обох сторін зросла на тлі активізації дипломатії. В іншій далекобійній операції Україна заявила про удар по порту Оля в Астраханській області Росії, поціливши по кораблю, завантаженому запчастинами для дронів та боєприпасами, надісланими з Ірану.

На фронті російські війська здійснили несподіваний прорив більш ніж на 15 км на українській території. Україна заявляє, що вторгнення можна стримати, але це посилює побоювання щодо здатності утримати лінію фронту довжиною 1000 миль.

Росія майже щодня завдає ударів дронами по українських містах, вбиваючи цивільних і руйнуючи житлові будинки. Генерал Щиголь зазначає, що Україна обирає цілі, які завдають максимальної шкоди російським військовим зусиллям, і постійно вдосконалює свої можливості.

«Кожна операція використовує кілька типів дронів одночасно: деякі літають вище, інші — нижче. Це наша технічна перевага», — пояснив він. На запитання, наскільки приємно спостерігати за знищенням ворожої інфраструктури, генерал відповів стримано: «Це не приносить мені задоволення, війна ніколи не є джерелом радості. Кожен з нас має завдання, які можна було б виконувати у мирний час. Але це війна; вона не приносить задоволення. Однак це корисно для держави і шкодить ворогу».

Незалежно від результатів зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна в Алясці, генерал Щиголь та його команди продовжать вдосконалювати дронові операції, завдаючи ударів по економіці Росії у стратегічно важливих місцях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Сизрані Самарської області Росії в ніч проти 15 серпня пролунали вибухи в районі місцевого НПЗ.

Окрім того, СБУ завдала 9 серпня вразила важливий логістичний об’єкт, де зберігалися готові до застосування ударні безпілотники «Шахед» та іноземне комплектування, необхідне для їхнього виробництва та експлуатації. На тому ж тижні СБУ повторно завдала удару по логістичному хабу зберігання безпілотників типу «Шахед» у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан.