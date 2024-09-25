Україна обрала посередника для переговорів з Росією: Politico назвало його ім'я

Україна покладає надії на Індію у процесі переговорів з Росією. Зокрема, нібито прем'єр-міністра країни Нарендру Моді було обрано посередником для переговорів з Кремлем.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на українського високопосадовця, який побажав залишитися анонімним.

За словами джерела, Нью-Делі є для Києва "великою надією" на досягнення мирної угоди та "ідеальним посередником" у відносинах з Москвою. Чиновник підтвердив, що під час літніх перемовин з Моді дав зрозуміти, що Україні доведеться піти на певні компроміси. Втім, вони не повинні включати відмову від територій на користь РФ.

Індія – ідеальний посередник

Politico пише, що українська влада різко відреагувала на обійми Моді з російським "фюрером" Володимиром Путіним під час його візиту до Москви. Втім, Київ все частіше розглядає Індію як ідеального посередника у переговорах із Кремлем, бо нібито за короткий час індійському прем'єру вдалося досягти "великих успіхів" у цьому питанні.

Українські чиновники висловили сподівання, що Індія візьме активну участь у розробці мирної формули, оскільки ця країна може значно вплинути на перебіг подій у світі.

"Я можу сказати, що Індія — надійний партнер для України. Це глобальна сила, яка може впливати на динаміку та перебіг подій у світі. Ми хочемо бачити участь Індії у процесі формули миру, оскільки Індія може змінити ситуацію", - сказав у коментарі Politico речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Ставлення Індії до агресії РФ

Politico пише, що Нью-Делі утримується від засудження російської агресії, але виступає за повагу до суверенітету й територіальної цілісності України. Нібито тому Індія може бути "єдиним глобальним гравцем", який здатен вести переговори як з Москвою, так і з Києвом.

"Відносини між Вашингтоном і Москвою перебувають у стані глибокого заморожування. Спроби таких країн, як Саудівська Аравія, зіграти роль миротворця провалилися, тоді як Китай звинувачують в активній допомозі Москві у військових діях, а Зеленський лише цього місяця розкритикував уряд Бразилії за те, що він став "проросійським", - пишуть автори видання.

Нагадаємо, раніше в Індії відповіли, чи мають мирний план для України. Нью-Делі наголошує, що постійно спілкується з Києвом та Москвою, передаючи інформацію від однієї сторони до іншої.

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