Україна очікує від Німеччини 1 млрд євро допомоги для стабілізації економіки - посол 

Посол України закликав німецьких політиків "зняти російські окуляри".

Німеччина, яка відмовилась допомагати зброєю, може надати Україні пакет допомоги на мільярд євро для стабілізації економіки.

Про це сказав посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише N-TV.

Посол України закликав німецьких політиків "зняти російські окуляри". Андрій Мельник вважає, що Німеччина могла б виділити Україні 1 мільярд євро для стабілізації економіки.

"Україна хоче бути рівноправним партнером, а не прохачем. Україна хоче говорити з Німеччиною відверто, дивлячись в очі один одному, щоб німці постійно не проявляли стільки трепету до Росії через власний страх. Німецьким політикам пора зняти російські окуляри, коли справа стосується України", - наголосив Андрій Мельник.

Український посол наголосив, що було б позитивним сигналом, якби канцлер Німеччини Шольц оголосив під час свого візиту до Києва про пакет допомоги на мільярд євро для підтримки стабільності української економіки. Також Андрій Мельник підтвердив, що Україна і досі сподівається на зброю від Німеччини. Він додав, що німці можуть підтримати прагнення України приєднатись до ЄС.

Нагадаємо, у суботу, 12 лютого, президент Франції Еммануель Макрон телефоном поговорив канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час розмови лідери країн обговорили безпеку в Європі. Крім того, зачепили тему "нормандського формату".

Також в Україні очікують на візит канцлера ФРН Олафа Шольца вже в понеділок - 14 лютого.

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