Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі: як допомогти державі

Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі: як допомогти державі

На ворога чекає Гаага!

Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:

пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;

поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;

факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;

факти захоплення/пограбування вашого майна;

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факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;

факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;

використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;

використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

"На ворога чекає Гаага! Боремо інфотерор разом!", - йдеться у повідомленні.