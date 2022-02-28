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Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі: як допомогти державі

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Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі: як допомогти державі

Associated Press

На ворога чекає Гаага! 

Україна офіційно подала позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Про це інформує Центр протидії дезінформації. 

Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:

  • пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
  • поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
  • факти  пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
  • факти захоплення/пограбування вашого майна;
  • факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
  • факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
  • використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
  • використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

"На ворога чекає Гаага! Боремо інфотерор разом!", - йдеться у повідомленні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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