Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні

Україна офіційно визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні

Йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії.

Україна офіційно визнала Міхеіла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у повідомленні на сторінці у Facebook.

Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України.

14 січня 2022 року було розпочато провадження за фактом вчинення злочину проти Міхеіла Саакашвілі, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального Кодексу України, а саме перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів Грузії під час утримання громадянина Україна Міхеіла Саакашвілі.

Визнання Міхеіла Саакашвілі потерпілим відбулося з урахуванням того, що йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії.

Зазначений процесуальний статус дає підстави Міхеілу Саакашвілі надалі скористатися своїми правами як потерпілого на різних стадіях кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 56 зазначеного Кодексу.

"Справа громадянина України Міхеіла Саакашвілі і надалі перебуває на моєму контролі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії перед місцевими виборами, 1 жовтня 2021 року. Того ж дня його затримали грузинські правоохоронці. В ув’язненні політик оголосив голодування, яке тривало 50 днів. Він припинив його після переведення у військовий госпіталь в Горі. Наприкінці грудня Саакашвілі знову відправили до в'язниці.

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