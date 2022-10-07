Україна офіційно визнала окупацію японських територій Росією: що відомо про конфлікт навколо Курильських островів

Україна заявила про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій, які окупувала РФ.

Верховна Рада України 7 жовтня офіційно визнала окупацію японських територій Росією. За ухвалення відповідної постанови проголосували 287 депутатів.

Про це повідомляє УНІАН.

Йдеться про постанову "Про звернення ВР до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії" (№8108).

Так, у своєму зверненні парламент України заявив про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій та визнає, що ці території перебувають під окупацією Росії.

Крім того, Верховна Рада закликала міжнародну спільноту продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії.

Зокрема, Рада звернулась до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних парламентів іноземних держав про послідовну підтримку та відповідні дії щодо врегулювання статусу Північних територій Японії.

Окупація Курильський островів: що відомо про японсько-російський конфлікт

Сьогодні Курильські острови адміністративно належать до Сахалінської області Росії. Проте Японія не згодна з таким поділом територій і вважає острови своєю північною територією, яку СРСР захопив у Другій світовій війні.

Слід зазначити, що острови мають важливе економічне значення. Зокрема, у шельфі Охотського моря є великі запаси вуглеводнів, а також надзвичайно рідкісного металу ренію, який використовують у ракетній техніці та авіабудуванні.

Наприкінці квітня цього року Японія вперше від 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією. Поштовхом до цього стала війна Росії в Україні, яку Японія суворо засудила.

Це сталося після того, як Росія заявила, що більше не вестиме переговори з Японією щодо мирного договору про південні Курильські острови.

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