У Стамбулі можуть відбутися нові переговори

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США можуть тиснути на Україну, щоб вона взяла участь у переговорах 2 червня, навіть якщо Москва попередньо не надасть меморандум зі своїми умовами для досягнення миру.

Про це пише видання The Washington Post.

«Через дії Росії Україна опинилася у невигідному становищі. Президент США Дональд Трамп неодноразово дратувався через затримку переговорів, а американські чиновники неодноразово погрожували з них вийти. Тобто це сценарій, що вигідний Росії», — зазначають журнаілсти.

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Україна має мало можливостей для маневру через свою постійну залежність від військової та розвідувальної допомоги США, пише газета.

Тим не менш, Київ не бажає розпочинати переговори, що базуються виключно на раніше запропонованих Росією умовах, які Україна вважає неприйнятними. Зокрема, під час першого раунду переговорів у Стамбулі, що відбувся 16 травня, Росія вимагала вивести українські війська з ТОТ для забезпечення припинення вогню. Мова про чотири окупованіі іобласті, які РФ повністю не контролює — Херсонську, Луганську, Донецьку та Запорізьку області.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія запропонувала Україні зустрітися для другого раунду переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня. Лавров також заявив, що російська сторона нібито завершила роботу над так званим меморандумом щодо мирного договору з Україною, який на зустрічі представить помічник президента Росії Володимир Мединський.

Україна готова знову зустрітися з делегацією РФ в Стамбулі наступного тижня, але потрібна «конструктивна дискусія».

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