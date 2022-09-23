"Україна остаточно перетворилася на тоталітарну державу": яку дезінформацію поширює ворог

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Маніпуляцію

Постпред РФ при ОБСЄ О.Лукашевич заявив: «треба запобігти перетворенню Європи на арену масштабного військового протистояння, [однак] РФ готова до будь-яких сценаріїв та застерігає Захід від втручання в Україну, мобілізація викликана не «слабкістю», а необхідністю дати пропорційну відповідь на висхідні загрози із Заходу».

Дезінформацію

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що «Україна остаточно перетворилася на тоталітарну державу… і в РФ є маса свідчень злочинних дій військових України… [При цьому] міжнародні структури не спонукали владу України виконувати зобов’язання щодо прав людини».

Маніпуляцію

Експрезидент РФ Дмитро Медвєдєв заявив, що «для захисту РФ може бути використана будь-яка зброя, включаючи стратегічну ядерну… громадянам країн НАТО треба зрозуміти, що РФ… не треба лякати розмовами про «удар НАТО по Криму», гіперзвук здатний досягти цілей набагато швидше».

Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков знову заговорив про біологічну зброю, яку нібито створюють в Україні за фінансування США.

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