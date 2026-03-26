Україна остаточно розриває звʼязки з СНД: Сибіга зробив важливу заяву

Андрій Сибіга

Кабмін ухвалив рішення про припинення дії 116 міжнародних угод, укладених із Росією, Білоруссю та в межах Співдружність Незалежних Держав, фактично завершивши вихід країни з пострадянської договірної системи.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами очільника МЗС, рішення спрямоване на повне перезавантаження правової бази України відповідно до умов війни та нової архітектури безпеки в Європі.

«Потрібно розірвати останні юридичні нитки, які пов’язували нас із РФ, Білоруссю та так званим СНД», — зазначив міністр.

Згідно з постановою уряду, Україна припинила дію 25 договорів, денонсувала ще три та вийшла з 88 міжнародних угод. Із загальної кількості п’ять стосувалися Росії, 23 — Білорусі, 87 — СНД, а один мав тристоронній формат між Україною, РФ і Білоруссю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Угоди про охорону державних кордонів і морських економічних зон держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Крім того, Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності незалежних держав.

