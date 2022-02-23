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Україна отримала порцію військової допомоги від Польщі

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Україна отримала порцію військової допомоги від Польщі

Юрій Бірюков / Facebook

Голова Міноборони подякував польським партнерам за підтримку.

Польща 23 лютого передала Україні військову допомогу: каски та гранатомети для бійців ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

"Каски і гранатомети сьогодні прибули до України з Польщі", – написав він, додавши, що це допомога ЗСУ в обороні. 

Міністр подякував польським партнерам за підтримку, включно з головою Міноборони Польщі Маріушем Блащаком.

Нагадаємо, кількома годинами раніше до України прибули літаки з військовою допомогою від Латвії, зокрема переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger.

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