Україна отримала порцію військової допомоги від Польщі

Голова Міноборони подякував польським партнерам за підтримку.

Польща 23 лютого передала Україні військову допомогу: каски та гранатомети для бійців ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

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"Каски і гранатомети сьогодні прибули до України з Польщі", – написав він, додавши, що це допомога ЗСУ в обороні.

Міністр подякував польським партнерам за підтримку, включно з головою Міноборони Польщі Маріушем Блащаком.

Helmets & grenade launchers arrived today in #Ukraine from #Poland! Defence aid for @ArmedForcesUkr! Thanks to our friends, partners & good neighbors for their help and support! And of course special personal thanks to DefMinister @mblaszczak! To be continued pic.twitter.com/kX0cXbNdsW — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 23, 2022

Нагадаємо, кількома годинами раніше до України прибули літаки з військовою допомогою від Латвії, зокрема переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger.

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