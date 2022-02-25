Україна отримала пожежний автомобіль від Польщі

Вогнеборці підтримали Україну у зв'язку з російським вторгненням.

Польські вогнеборці-добровольці на знак солідарності з Україною передали українським рятувальникам пожежний автомобіль.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Вогнеборці передали пожежну машину STAR 244

"Сьогодні будь-яка допомога буде на часі, навіть слова підтримки від побратимів! Дякуємо вам за багаторічну дружбу і допомогу", - йдеться у повідомленні.

Польські вогнеборці також оголосили збір іншої техніки, яка могла б допомогти українським пожежникам.

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