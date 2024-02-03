Україна отримала від Естонії Javelin, кулемети і водну техніку

Естонія передала Україні нову військову допомогу. Точна кількість озброєння, час прибуття та місце розташування не розголошують з міркувань безпеки.

В Україну надійшов новий пакет допомоги від Естонії, до якого увійшли протитанкові системи Javelin, кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка та водолазне спорядження.

Про це 3 лютого повідомила пресслужба Міноборони Естонії.

"Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і ним користуються українські захисники. Останні події в Європі показують, що надсилання важливих ракет та іншої військової допомоги Україні продовжується у великих масштабах, і цим разом із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення Кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до переможного кінця", – сказав очільник Міноборони Естонії Ханно Певкур.

Точна кількість, час прибуття та місце розташування не розголошуються з міркувань безпеки.

Слід зазначити, що на початку лютого міністри оборони Європейського Союзу домовилися виконати свою обіцянку надіслати Україні один мільйон ракет. За словами Певкура, Естонія також сприяє виконанню обіцянки додатковими тисячами снарядів. Країни вирішили не розголошувати точні внески країн.

Допомога Україні від Естонії

Від 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 мільйонів євро, або близько 1,4 відсотка валового внутрішнього продукту. Раніше Естонія передавала, наприклад, снаряди до Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, обладнання зв’язку, польові госпіталі, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту обладнання та пакети сухого корму.

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