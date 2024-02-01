Україна отримає 50 мільярдів від ЄС: хто і як домовився з Орбаном

У четвер, 1 лютого, лідери Європейського Союзу досягли угоди про надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро після того, як деякі лідери переконали єдиного противника, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, скасувати своє вето.

Про це пише Politico.

"Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки в розмірі 50 мільярдів євро для України в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України", — написав президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вдячний лідерам ЄС за створення фінансової програми для України на суму 50 мільярдів євро.

"Дуже важливо, що рішення ухвалили всі 27 лідерів, що ще раз доводить міцну єдність ЄС. Продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить довгострокову економічну та фінансову стабільність, що є не менш важливим, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", – додав він.

Європейським лідерам вдалося схилити до цього рішення Орбана трьома чинниками, кажуть дипломати. Буде щорічна доповідь Європейської комісії про реалізацію пакету допомоги, відбудуться дебати на рівні лідерів щодо імплементації пакету, і, якщо це буде потрібно, через два роки Європейська рада попросить Комісію запропонувати перегляд нового бюджету відповідно до останньої версії проєкту висновків Європейської Ради.

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Лідери ЄС додали рядок із посиланням на попередні висновки від грудня 2020 року, щоб гарантувати, що те, як Європейська комісія оцінює верховенство права в Угорщині, здійснюється чесно та об’єктивно.

У Брюсселі вважають ці поступки незначними, оскільки лідери уникали сценарію, за яким Орбан мав би можливість щорічно накладати вето на фінансовий шлях для України. Але таким чином Орбан може проголосити перемогу у своїй країні, сказавши, що Угорщина отримала, чого хотіла.

Угода була укладена після зустрічі з невеликими групами лідерів у четвер. Шарль Мішель і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з лідерами Франції, Німеччини та Італії провели закриту зустріч з прем'єр-міністром Угорщини. Зустріч була розширена за участю інших лідерів, зокрема прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та прем’єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо.

Декілька дипломатів заперечили, що Орбану надали й інші поступки, і що посилення тиску з боку лідерів дало Будапешту зрозуміти, що альтернативи наданню грошей Україні немає. Ключовим елементом було відновлення довіри між Угорщиною та Європейською комісією, для чого додатковий рядок у механізмі умов був ключовим.

Вето Угорщини на допомогу Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у грудні 2023 року наклав вето на пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Тоді видання Politico з посиланням на власні джерела написало, що Угорщина висунула нову вимогу. Йдеться про те, що Будапешт може зняти своє вето, якщо фінансування буде переглядатися щороку.

Тим часом The Financial Times з посиланням на кількох європейських високопосадовців повідомило, що ЄС готовий до поступок Угорщині задля розблокування допомоги.

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