Україна отримає додаткові ракети для Patriot — Зеленський за підсумками зустрічі з Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Глава держави повідомив, що Україна, зокрема, отримає від Нідерландів додаткові ракети для систем Patriot.
Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.
"Одеса. Наші переговори з Марком Рютте. Додаткові ракети для "петріотів". Енергетика. Зерновий коридор. Буде більше захисту нашій державі", - написав президент.
Сам Марк Рютте підтвердив, що Україна отримає додаткові для американських систем Patriot. Це допоможе нашій державі ефективно протидіяти потенційним ударам ворога.
"Цієї зими Росія намагатиметься якомога більше нашкодити Україні. Тому Нідерланди поставлять додаткові ракети Patriot, щоб Україна могла захиститися від варварських авіаударів Росії", – резюмував політик.
Нідерланди також готуються передати Україні патрульні катери для конвоювання суден "зерновим коридором", а також готують новий пакет допомоги на 100 мільйонів євро. Частина цих грошей піде на підтримку нідерландських компаній, що готові долучитися до відновлення України. А решта - на закупівлю палива та техніки на зимовий період.
Крім того, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте разом відвідали Спасо-Преображенський собор Одеси, який постраждав від обстрілів російських окупантів.
Під час візиту Зеленський і Рютте також побували в українських захисників у шпиталі. Вони подякували воїнам за їхню боротьбу та поспілкувалися з медпрацівниками. Президент Зеленський вручим воїнам державні нагороди: ордени "За мужність" ІІІ ступеня і медалі "За військову службу Україні".
Допомога Україні від Нідерландів
За результатами візитів президента Володимира Зеленського до Данії та Нідерландів 20 серпня, стало відомо про отримання Україною винищувачів F-16.
Згодом стало відомо, що країна передасть ЗСУ всі свої винищувачі F-16. Виняток з 42 обіцяних літаків становлять ті, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів.
Перша партія винищувачів F-16 від Нідерландів буде передана українським військовим 2024 року. Детальніші терміни передавання літаків також залежатимуть від навчання українських пілотів.
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