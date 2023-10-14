Україна отримає додаткові ракети для Patriot — Зеленський за підсумками зустрічі з Рютте

Глава держави повідомив, що Україна, зокрема, отримає від Нідерландів додаткові ракети для систем Patriot.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

"Одеса. Наші переговори з Марком Рютте. Додаткові ракети для "петріотів". Енергетика. Зерновий коридор. Буде більше захисту нашій державі", - написав президент.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Нідерландів Марк Рютте / Фото: Zelenskiy/Official

Сам Марк Рютте підтвердив, що Україна отримає додаткові для американських систем Patriot. Це допоможе нашій державі ефективно протидіяти потенційним ударам ворога.

"Цієї зими Росія намагатиметься якомога більше нашкодити Україні. Тому Нідерланди поставлять додаткові ракети Patriot, щоб Україна могла захиститися від варварських авіаударів Росії", – резюмував політик.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Нідерландів Марк Рютте / Фото: Zelenskiy/Official

Нідерланди також готуються передати Україні патрульні катери для конвоювання суден "зерновим коридором", а також готують новий пакет допомоги на 100 мільйонів євро. Частина цих грошей піде на підтримку нідерландських компаній, що готові долучитися до відновлення України. А решта - на закупівлю палива та техніки на зимовий період.

Крім того, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте разом відвідали Спасо-Преображенський собор Одеси, який постраждав від обстрілів російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Нідерландів Марк Рютте / Фото: Zelenskiy/Official

Спасо-Преображенський собор Одеси / Фото: Zelenskiy/Official

Під час візиту Зеленський і Рютте також побували в українських захисників у шпиталі. Вони подякували воїнам за їхню боротьбу та поспілкувалися з медпрацівниками. Президент Зеленський вручим воїнам державні нагороди: ордени "За мужність" ІІІ ступеня і медалі "За військову службу Україні".

Президент Зеленський у шпиталі / Фото: Zelenskiy/Official

Допомога Україні від Нідерландів

За результатами візитів президента Володимира Зеленського до Данії та Нідерландів 20 серпня, стало відомо про отримання Україною винищувачів F-16.

Згодом стало відомо, що країна передасть ЗСУ всі свої винищувачі F-16. Виняток з 42 обіцяних літаків становлять ті, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів.

Перша партія винищувачів F-16 від Нідерландів буде передана українським військовим 2024 року. Детальніші терміни передавання літаків також залежатимуть від навчання українських пілотів.

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