Україна отримає допомогу після перерви – вона включатиме деякі нововведення: спікер Джонсон

У законопроєкті США про допомогу Україні будуть "важливі нововведення".

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт, який включає допомогу Україні, почне просування вже після того, як Палата повернеться з канікул. За його словами, вона може включати "деякі важливі нововведення".

Про це пише The Hill.

"Послухайте, що ми повинні зробити в епоху розділеного уряду - історично так склалося, що ми маємо будувати консенсус. Якщо ми хочемо просунути якусь партійну міру, мені потрібен кожен член парламенту, буквально. А деякі речі мають бути двопартійними", - зазначив він.

Спікер Палати Майк Джонсон додав, що коли мова йде про доповнення, необхідно працювати над досягнення консенсусу. Серед "важливих нововведень", як приклад, Джонсон навів можливість надання кредиту Україні. За його словами, ця ідея набула популярності й дозволить заспокоїти консерваторів.

Джонсон також згадав про закон "REPO for Ukrainians Act", який уповноважує президента США заарештувати російські активи й передати їх Україні для боротьби з російською агресією.

"Закон про REPO, знаєте, якщо ми зможемо використовувати арештовані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, це просто чиста поезія. Навіть президент Трамп (колишній президент США Дональд Трамп - ред.) говорив про кредитну концепцію, де ... ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми встановлюємо такі відносини, щоб вони могли повернути її нам, коли прийде час", - додав спікер.

Сенат США схвалив законопроєкт, який передбачає виділення близько $60 млрд для допомоги Україні. Документ передали до Палати представників, але там його досі не винесли на розгляд.

Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер запевнив, що додаткове фінансування для України матиме "переважну підтримку" в Конгресі.

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