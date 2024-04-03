Україна отримає новий оборонний пакет від Фінляндії: вміст засекречено

Фінляндія передасть Україні більше військової матеріальної допомоги. Президент країни ухвалив відповідне рішення ще 22 березня.

Про це повідомило міністерство оборони Фінляндії.

"Ситуація з безпекою в Європі є історично серйозною. Результат агресивної війни Росії визначатиме безпекове середовище в Європі та Фінляндії. Ми продовжимо підтримувати Україну разом з нашими союзниками і партнерами", - заявив міністр оборони Антті Гяккінен.

Це стане 23-м оборонним пакетом допомоги Фінляндії для України. За оцінками, вартість обладнання, що увійшло до цієї партії, обійдеться Фінляндії у 188 мільйонів євро.

"Загальна вартість оборонного обладнання, яке Фінляндія поставила Україні, наразі становить близько 2 мільярдів євро", - додав Гяккінен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, ніяких подробиць щодо точного змісту, способу та термінів доставки допомоги не розголошується. Зазначається лише, що додаткова допомога була надана з урахуванням потреб України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та лідер Фінляндії Александр Стубб 3 квітня підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

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