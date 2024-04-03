Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україна отримає новий оборонний пакет від Фінляндії: вміст засекречено

Україна отримає новий оборонний пакет від Фінляндії: вміст засекречено

Прапори Фінляндії і НАТО. / Фото: Associated Press

Україна отримає від Фінляндії новий пакет військової допомоги.

Фінляндія передасть Україні більше військової матеріальної допомоги. Президент країни ухвалив відповідне рішення ще 22 березня.

Про це повідомило міністерство оборони Фінляндії.

"Ситуація з безпекою в Європі є історично серйозною. Результат агресивної війни Росії визначатиме безпекове середовище в Європі та Фінляндії. Ми продовжимо підтримувати Україну разом з нашими союзниками і партнерами", - заявив міністр оборони Антті Гяккінен.

Це стане 23-м оборонним пакетом допомоги Фінляндії для України. За оцінками, вартість обладнання, що увійшло до цієї партії, обійдеться Фінляндії у 188 мільйонів євро.

"Загальна вартість оборонного обладнання, яке Фінляндія поставила Україні, наразі становить близько 2 мільярдів євро", - додав Гяккінен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, ніяких подробиць щодо точного змісту, способу та термінів доставки допомоги не розголошується. Зазначається лише, що додаткова допомога була надана з урахуванням потреб України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та лідер Фінляндії Александр Стубб 3 квітня підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація