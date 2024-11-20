Україна отримає новий пакет допомоги від США з HIMARS та Javelin – АР

Пентагон надішле Україні щонайменше 275 мільйонів доларів нової зброї, заявили офіційні особи США, оскільки адміністрація президента США Байдена поспішає зробити все можливе, щоб допомогти Києву дати відсіч Росії до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.

Про це пише АР.

"Останній транш зброї надійшов у той час, коли зростає занепокоєння щодо ескалації війни, коли обидві сторони прагнуть отримати будь-яку перевагу, якою вони можуть скористатися, якщо Трамп вимагатиме швидкого припинення війни — як він пообіцяв зробити", - пише видання.

Цього тижня президент Джо Байден дав Україні повноваження стріляти ракетами великої дальності глибше по Росії, а потім президент Росії Володимир Путін офіційно знизив поріг для використання ядерної зброї.

Офіційні особи США стверджують, що зміна Росією ядерної доктрини була очікуваною, але Москва попереджає, що нове використання Україною армійської тактичної ракетної системи, відомої як ATACMS, на території Росії може викликати сильну відповідь.

Озброєння в новому пакеті допомоги для України містить засоби протиповітряної оборони, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin та інше обладнання та запасні частини, заявили офіційні особи США. сказати.

Озброєння буде надано через повноваження президента про скорочення, що дозволить Пентагону швидко вилучати постачання зі своїх полиць, щоб прискорити їх до лінії фронту в Україні.

Майбутній перехід Трампа до Білого дому спровокував боротьбу адміністрації Джо Байдена, щоб забезпечити надання Україні всього схваленого Конгресом фінансування та щоб Київ перебував у сильній позиції до зими.

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Щоб витратити всі ці кошти до того, як Трамп прийде до присяги, адміністрації Байдена довелося б поспішно отримати зброю на 7,1 мільярда доларів із запасів Пентагону. Це включає 4,3 мільярда доларів із законопроєкту про допомогу іноземним державам, ухваленого Конгресом на початку цього року, і 2,8 мільярда доларів, які все ще знаходяться в обліку. економія завдяки перерахунку Пентагоном вартості надісланих систем.

Відповідаючи на запитання, чи може департамент зробити це до 20 січня, коли Трамп вступить на посаду, речниця Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що офіційні особи працюють над тим, щоб Україна отримала те, що їй потрібно. Вона не хотіла підтверджувати останні загальні дані про вилучення.

"Ми зобов’язуємося використовувати всі повноваження, які нам надав Конгрес", — сказав Сінгх. "Єдиний спосіб зробити це — переконатися, що наші полиці повністю заповнені та укомплектовані. Тому, оскільки наші полиці продовжують заповнюватись необхідним обладнанням і можливостями, ми беремо їх і відправляємо в Україну", - додала вона.

Раніше Міноборони Росії заявило, що в ніч проти 19 листопада ЗСУ начебто здійснили удар по об'єкту на території Брянської області, використавши шість балістичних ракет ATACMS.

Тим часом президент України Володимир Зеленський не надав деталей щодо ситуації, проте зауважив, що Україна тепер матиме більше можливостей для дальніх ударів.

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