Україна отримає новий пакет допомоги від Великої Британії: Воллес розкрив вміст

Йдеться про 25 тис. комплектів зимового одягу для ЗСУ, щоб вони були ефективнішими на полі бою.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив 20 жовтня про надання Україні нового пакета допомоги, до якого увійде зимовий одяг для ЗСУ.

Про це очільник британського Міноборони сказав під час виступу в парламенті.

"Ми пишаємося тим, що є другим за величиною донором військової техніки. Підтримка України залишається головним завданням Міноборони", – сказав Воллес.

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Він повідомив, що із наближенням зими Британія розробляє пакет допомоги для підтримки українських військових у холодні місяці.

"У тому числі 25 тис. комплектів зимового одягу, щоб вони були ефективнішими на полі бою, ніж їхні погано навчені, погано підготовлені та погано екіпіровані російські противники, багато з яких були мобілізовані в короткі терміни без достатньої підготовки та спорядження", – заявив міністр.

Він також повідомив про продовження постачання Україні складного обладнання для радіоелектронної боротьби. Воно забезпечує додатковий захист від ворожих дронів та ракет великої дальності.

Supporting the next steps for Ukraine remains our priority.



Defence Secretary Ben Wallace updated the House earlier on the situation in Ukraine pic.twitter.com/6h5M0dczAb — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 20, 2022

Нагадаємо, 13 жовтня Воллес заявив, що Британія надасть Україні ракети AMRAAM для систем ППО. Ці ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності можуть використовуватися і системами NASAMS. Британія також передасть сотні ракет для ППО інших типів.

Зауважимо, що Велика Британія вже четвертий місяць тренує на своїх полігонах українських військових. Базовий курс уже пройшли понад п’ять тисяч добровольців. І частина з них уже успішно відвойовує українські землі на передовій.

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