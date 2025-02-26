Україна отримає подвійну вигоду: уряд схвалив угоду зі США про корисні копалини

В середу, 26 лютого, Кабінет міністрів України ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між нашою державою та Сполученими Штатами Америки про створення "Інвестиційного фонду відбудови".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"В результаті роботи переговорних команд ця угода стала значно кращою. В угоді більше немає ані боргу в 500 мільярдів доларів, ані будь-якого іншого. Більше немає несправедливого пункту про те, що за кожен один долар нової допомоги Україна має віддавати два долари. Немає несправедливих позицій, що фонд належатиме тільки одній Америці. Тепер йдеться про спільне володіння фондом Україною та Америкою", – сказав прем'єр.

Він пояснив, що угода матиме шість ключових позицій:

Україна та США створюють "Інвестиційний фонд відбудови", який буде спільною власністю і спільно управлятиметься урядами обох країн. Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому. Україна вноситиме до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природноресурсних активів. США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України. Зібрані фондом кошти інвестуватимуться винятково у проєкти відбудови України. Фактично йдеться про фонд для майбутніх поколінь українців. В угоді враховані зобов'язання України в межах євроінтеграційного процесу, що дозволить уникнути протиріч і суперечностей.

"Таким чином, в результаті підписання угоди Україна отримає подвійну вигоду. Ми залучаємо американські інвестиції та технології у відбудову України і накопичуємо ресурси для реалізації стратегічних проєктів для добробуту кожного українця та українки", – підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в середу, 26 лютого, завершилися переговори щодо так званої "угоди про копалини", яку повинні підписати цього тижня представники двох країн. Повний текст документа вдалося сформулювати у вигляді, який не потребуватиме ратифікації у ВР.

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