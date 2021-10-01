Україна отримає від США шість патрульних катерів на суму близько 85 мільйонів доларів

Роботи зі збірки катерів Mark VI закінчаться в 2025 році.
США передадуть Україні шість патрульних катерів на суму близько 85 мільйонів доларів.
Про це інформує Пентагон.
Роботи по збірці катерів Mark VI закінчаться в 2025 році.
Контракт з Україною говорить проєктування, будівництва і оснащення шести патрульних катерів Mark VI і, можливо, двох додаткових.
Сума контракту — 84,25 мільйона доларів.
Нагадаємо, що влітку 2020 року Держдепартамент США схвалив продаж до 16 сучасних патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання Україні на загальну суму 600 мільйонів доларів.
Додамо, що раніше повідомлялося, що США виділять Україні до 60 мільйонів доларів. Президент США Джо Байден прийняв рішення виділити Україні допомогу в розмірі до 60 млн доларів коштом Пентагону.