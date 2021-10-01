Україна отримає від США шість патрульних катерів на суму близько 85 мільйонів доларів

Україна отримає від США шість патрульних катерів на суму близько 85 мільйонів доларів

Роботи зі збірки катерів Mark VI закінчаться в 2025 році.

США передадуть Україні шість патрульних катерів на суму близько 85 мільйонів доларів.

Про це інформує Пентагон.

Роботи по збірці катерів Mark VI закінчаться в 2025 році.

Контракт з Україною говорить проєктування, будівництва і оснащення шести патрульних катерів Mark VI і, можливо, двох додаткових.

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Сума контракту — 84,25 мільйона доларів.

Нагадаємо, що влітку 2020 року Держдепартамент США схвалив продаж до 16 сучасних патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання Україні на загальну суму 600 мільйонів доларів.

Додамо, що раніше повідомлялося, що США виділять Україні до 60 мільйонів доларів. Президент США Джо Байден прийняв рішення виділити Україні допомогу в розмірі до 60 млн доларів коштом Пентагону.

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