Україна отримувала від США лише частину розвідінформації — дипломат

Україна отримує розвідувальні лані не тільки від Сполучених Штатів, а й від Франції, Німеччини, Великої Британії та інших країн.

Про це в етері Еспресо розповів дипломат Роман Безсмертний.

"Щодо обміну розвідувальною інформацією розвідслужб України та наших партнерів, а це і Франція, і Німеччина, і Велика Британія, і США, то Сполучені Штати діють у рамках так званих п'яти сестер: Велика Британія, Канада, США, Нова Зеландія, Австралія - між ними всіма йде обмін інформацією. Як ви пам'ятаєте, за тиждень до подій, які зараз обговорюються, Велика Британія заявила, що буде приймати рішення, чи належить їй обмінюватися інформацією зі США. Тобто питання, яке вперше порушено, - доля обміну інформацією у рамках "п'яти сестер", що з точки зору розвідувальних служб було недопустимо", - зазначив він.

Безсмертний заявив, що те, що насправді мають США, - наслідок отримання інформації від "п'яти сестер", також до цього списку слід додати Німеччину, Францію, Італію, Японію, Південну Корею. Наразі Україна співпрацює з багатьма розвідками світу.

"А щодо США - то це лише частина інформації, яку отримують розвідслужби України. Ба більше, якщо подивитися за останні роки, то обсяги інформації, які надходили від України до Сполучених Штатів і навпаки, приблизно однакові. По якості можна сперечатися в кожному окремому випадку. Важливо те, що мають на сьогодні Франція та Німеччина, носить дуже високоякісний характер", - зауважив дипломат.

На його думку, щодо розвідувальної інформації, то на сьогодні її наявність та присутність є достатньо високоякісною та у великих об'ємах.

"Але найслабшим місцем є аналітична обробка цієї інформації, вихід на контрдії та реагування, особливо те, що стосується кіберрозвідки та контррозвідки, ситуації на лінії фронту. Також це і моніторинг передислокації сил і не тільки на лінії фронту, а і в тилу, маневри, що пов'язані з комплектацією військ. З одного боку - це так, з іншого боку, ще раз підкреслю, - на сьогодні за ці роки, а система відпрацьована достатньо добре, набагато тісніше співпрацювала Україна з розвідками Великої Британії, Німеччини, особливо Франції в останні роки, ніж це було раніше", - резюмував політик.

Раніше повідомлялося, що Європа хоче компенсувати Україні розвідувальні дані, які більше не надають США.

Ми раніше інформували, що Maxar відключив Україні доступ до своїх супутникових знімків.

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