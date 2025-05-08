Україна отримала 1 млрд євро від ЄС з доходів від російських активів: куди підуть кошти

Транш від ЄС

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ЄС перерахував Україні новий транш у 1 мільярд євро в рамках ініціативи G7 ERA. Це вже четвертий платіж фінансований з доходів від заморожених активів Росії.

Про це стало відомо з пресрелізу на сайті Єврокомісії.

«Загалом, макрофінансова допомога становить 18,1 млрд євро та являє собою внесок ЄС в ініціативу G7 щодо надзвичайних позик для прискорення зростання доходів (ERA), яка в сукупності має на меті надати Україні фінансову підтримку на суму приблизно 45 млрд євро», — йдеться в повідомленні.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що кошти будуть спрямовані на критичні бюджетні потреби та зміцнення оборони.

«Цей транш — частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю», — зазначив Шмигаль.

Україна також очікує подальших кроків від міжнародних партнерів — повної конфіскації російських активів та посилення санкцій.

Нагадаємо, чеський прем’єр повідомив, чи вдається забезпечувати Україну озброєнням, як запланували.

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