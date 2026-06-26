Україна отримала несподіваний сигнал від Білорусі: Сибіга здивував заявою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Getty Images

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Україна уважно стежить за ситуацією в Білорусі та не очікує її вступу у війну проти нашої держави. Водночас українські спецслужби відстежують усі зміни поблизу кордону, які можуть становити потенційну загрозу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після церепонії підняття кримськотатарського прапора біля будівлі міністерства, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

За його словами, наразі Україна виходить із того, що Білорусь не братиме безпосередньої участі у війні та не дозволить Росії втягнути себе у бойові дії. Водночас Київ наголошує, що будь-які дії з боку Мінська отримають дзеркальну відповідь.

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Також Сибіга повідомив, що напередодні Україна отримала через посольство в Мінську ноту від білоруської сторони. Йдеться про пропозицію запровадити певний режим відвідування прикордонної зони, при цьому, як зазначається, білоруська сторона посилається на документи, які вже втратили чинність.

Міністр закордонних справ зазначив, що українська Державна прикордонна служба вже офіційно повідомила про незацікавленість у такій пропозиції. На думку глави МЗС, важливо аналізувати, чому подібна ініціатива пролунала саме зараз і стосується саме прикордонних районів.

Також, за словами Сибіги, українські розвідувальні та інші профільні служби постійно відстежують ситуацію на території Білорусі.

«Зі свого боку всі наші причетні служби, розвідувальні служби уважно відслідковують розвиток ситуації на території Білорусі в контексті загроз для України. Це є зміни в законодавстві, це є зміни в структурі військових підрозділів округів, зміни в кількісних параметрах військової присутності вздовж українського кордону це є заплановані якісь спільні заходи з росіянами», — зазначив очільник МЗС.

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Сибіга наголосив, що президент Володимир Зеленський уже офіційно попереджав білоруську сторону. За словами міністра, у Мінську мають усвідомлювати, що такі заяви президента «не порожні», а Україна очікує відповідної реакції.

«Я думаю, що білоруська сторона чітко усвідомлює, що такі попередження вони не порожні. Якщо озвучуються Президентом України, то, безумовно, ми очікуємо на реакцію. І не лише в цьому блоці загроз, які виникають. Я говорю зараз про ретранслятори», — зазначив Сибіга.

Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський висунув самопроголошеному лідерові Білорусі Олександру Лукашенку вимогу припинити допомогу Росії у коригуванні ударів по українських містах, надавши для цього один тиждень. За словами глави держави, на території Білорусі працювали російські ретранслятори та обладнання, які використовувалися для наведення ударів по цивільних об’єктах України.

Згодом Зеленський повідомив, що, за даними Головнокомандувача та розвідки станом на 22 червня, ці ретранслятори припинили роботу.

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Нова загроза наступу із Білорусі — останні новини

Раніше ми повідомляли, що речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявляв: поблизу українсько-білоруського кордону не фіксують збільшення кількості білоруських військ, техніки чи створення нових ударних сил. Водночас, за його словами, Росія продовжує впливати на Білорусь, де нарощують військову інфраструктуру, зокрема полігони та бази для розміщення особового складу.

Крім того, Володимир Зеленський заявляв, що у Білорусі під впливом Росії завершують будувати військові дороги, а також бази для зброї та палива біля українського кордону. За даними керівництва, у російських документах це будівництво безпосередньо пов’язують із завданнями так званої «сво».

«Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані на деескалацію та мир, мають бути зроблені саме білоруською стороною», — зазначив президент.

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