Україна отримала від РФ "меморандум": стало відомо про наступні кроки

Міністр оборони України Умєров / © Associated Press

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Українська сторона отримала від російської сторони «меморандум» і в команди буде тиждень на його вивчення. Після цього сторони скоординують наступні кроки.

Про це стало відомо під час брифінгу за підсумками других перемовин між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, Україна переконана, що ключові питання «можуть бути вирішені лише на рівні лідерів».

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«Припинити вбивство прямо зараз. Припинення вогню без будь-яких умов на землі, в повітрі і на морі. Хоча б на 30 днів. Ця позиція вже є незмінною протягом останніх трьох місяців», — сказав міністр.

Він нагадав, що Україна раніше поділилися документом з російською стороною, проте не отримала відповіді.

«Пару днів тому ми поділилися цим документом з російською стороною, але від них не було жодної відповіді… Тільки під час сьогоднішньої дискусії нам відповіли. Вони сказали, що їм потрібно щонайменше тижнень, щоб оглянути наш документ і надіслати будь-яку відповідь», — повідомив Умєров.

Також радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз розповів, що українська сторона отримала «меморандум» від РФ лише під час переговорів.

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«Як сказали мої колеги, що до того, як розпочалися перемовини, ми не отримали попередні папери від росіян і тільки отримали їх вже під час перемовин. Ми хочемо засвідчити, що наша позиція є конструктивною, і попри все, що наш президент відправив делегацію до Стамбула, не розуміючи, яким буде порядок денним, ні, що ми будемо обговорювати», — додав Бевз.

Нагадаємо, раніше західне агентство Reuters розкрило умови, які висуває кремлівський очільник Путін для припинення вогню.

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