ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1607
Час на прочитання
2 хв

Вперше в історії: Україна отримала всі умови для вступу до ЄС — що це означає

Наступні кроки — успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до членства України в ЄС

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Прапори України та ЄС / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Україна отримала повний пакет умов для вступу до Євросоюзу. У Брюсселі українській делегації передали вимоги за фінальними трьома переговорними кластерами.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Сьогодні українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами», — йдеться у заяві очільниці уряду.

Йдеться про кластери:

  • 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток»,

  • 4 «Зелений порядок денний та стале з’єднання»,

  • 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

«Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС — вперше в історії», — зазначила Свириденко.

Раніше, у грудні, українська сторона вже отримала відповідні бенчмарки за іншими трьома кластерами: 1 «Основи процесу вступу до ЄС», 2 «Внутрішній ринок» та 6 «Зовнішні відносини».

«Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки — успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС», — пояснила прем’єрка.

Вона запевнила, що уряд і надалі працюватиме над виконанням умов вступу: впроваджуватиме необхідні реформи, реалізовуватиме відповідні заходи та звітуватиме перед ЄС.

Вступ України до ЄС — коли це можливо

Нагадаємо, на початку березня посли ЄС у Брюсселі відхилили пропозицію Єврокомісії щодо «зворотного розширення» для України, яка передбачала надання членства з подальшим поступовим отриманням привілеїв. За даними Politico, ключові столиці назвали цей варіант нежиттєздатним і таким, що дає марні надії, наполягаючи на дотриманні стандартних процедур і системи, заснованої на заслугах. Це стало черговим ударом для Києва на тлі затримань фінансової допомоги через позицію Угорщини.

Деякі країни ЄС пропонують Україні чекати на вступ 10 — 20 років для перевірки реформ, проте Київ вважає це неприйнятним. Віцепрем’єр Тарас Качка заявив, що Україна здатна рухатися швидше і планує підписати договір про вступ уже 2027 року через спеціальні механізми контролю та перехідні періоди.

Дата публікації
Кількість переглядів
1607
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie