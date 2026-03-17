Україна отримала повний пакет умов для вступу до Євросоюзу. У Брюсселі українській делегації передали вимоги за фінальними трьома переговорними кластерами.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Сьогодні українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами», — йдеться у заяві очільниці уряду.

Йдеться про кластери:

3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток»,

4 «Зелений порядок денний та стале з’єднання»,

5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

«Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС — вперше в історії», — зазначила Свириденко.

Раніше, у грудні, українська сторона вже отримала відповідні бенчмарки за іншими трьома кластерами: 1 «Основи процесу вступу до ЄС», 2 «Внутрішній ринок» та 6 «Зовнішні відносини».

«Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки — успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС», — пояснила прем’єрка.

Вона запевнила, що уряд і надалі працюватиме над виконанням умов вступу: впроваджуватиме необхідні реформи, реалізовуватиме відповідні заходи та звітуватиме перед ЄС.

Вступ України до ЄС — коли це можливо

Нагадаємо, на початку березня посли ЄС у Брюсселі відхилили пропозицію Єврокомісії щодо «зворотного розширення» для України, яка передбачала надання членства з подальшим поступовим отриманням привілеїв. За даними Politico, ключові столиці назвали цей варіант нежиттєздатним і таким, що дає марні надії, наполягаючи на дотриманні стандартних процедур і системи, заснованої на заслугах. Це стало черговим ударом для Києва на тлі затримань фінансової допомоги через позицію Угорщини.

Деякі країни ЄС пропонують Україні чекати на вступ 10 — 20 років для перевірки реформ, проте Київ вважає це неприйнятним. Віцепрем’єр Тарас Качка заявив, що Україна здатна рухатися швидше і планує підписати договір про вступ уже 2027 року через спеціальні механізми контролю та перехідні періоди.