Україна отримає 90 млрд євро від ЄС: коли надійде перший транш

Євросоюз надасть Україні 90 млрд євро / © Associated Press

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Європейський Союз уже сьогодні 25 червня перекаже Україні перший транш у розмірі 3,2 млрд євро в межах раніше погодженого пакета кредиту на 90 млрд євро, розрахованого на два роки.

Про це під час Конференції з питань відновлення України у Гданську в четвер, 25 червня, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський Союз разом із державами-членами вже надав Україні близько 200 млрд євро економічної та військової допомоги.

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«Сьогодні ми перераховуємо перший транш за цим кредитом, 3,2 мільярди євро макрофінансової допомоги. А найближчими днями ми почнемо виплачувати перші кошти з 6 мільярдів євро, призначених для виробництва дронів. Це — солідарність у дії», — зазначила фон дер Ляєн.

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Нагадаємо, у грудні минулого року Європейська рада схвалила кредит для України обсягом 90 млрд євро, розраховану на 2026–2027 роки. Згодом українська сторона та Європейський Союз завершили погодження тексту відповідної угоди.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна розраховує отримувати фінансування протягом 2026–2027 років, а перший платіж очікується у травні-червні.

28 травня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом щодо надання Україні фінансової допомоги на суму 90 мільярдів євро.

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