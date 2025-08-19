Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «Україна отримає багато землі», очевидно, маючи на увазі результати переговорів з РФ про так званий «обмін територіями».

Про це передає Clash Report.

«Україна поверне собі життя. Там перестануть вбивати людей повсюди, і вони отримають багато землі», — сказав Трамп.

Водночас, він заявив, що Росія — «потужна військова держава», тому не варто було починати війну. Схоже, американський президент «забув», що це саме Росія, а не Україна, почала війну.

«Це набагато більша держава. Це не та війна, яку варто було починати. Так не роблять. Ви не боретеся з державою, яка вдесятеро більша за вас», — зазначив глава Білого дому.

Він похвалився, що США надали Україні «накраще обладнання у світі», а українські солдати були неймовірно хоробрими.

«Тож ми дали їм багато обладнання. З огляду на це, українські солдати були неймовірно хоробрими. Але воює сила, яка набагато, набагато більша та набагато потужніша. І, знаєте, вони (росіяни — Ред.)не зупинилися. Я припускаю, що ви всі бачили карту. Знаєте, великий шматок території захоплено. І цю територію вже захоплено. Зараз вони говорять про Донбас, але Донбас зараз, як ви знаєте, на 79 відсотків належить і контролюється Росією. Тож вони розуміють, що це означає», — додав Трамп.

На його думку, Зеленський має проявити певну гнучкість.

«Тому я сподіваюся, що президент Путін добре поводитиметься. А якщо ні, то ситуація буде складною. І я сподіваюся, що Зеленський зробить те, що повинен зробити. Він також повинен проявити певну гнучкість», — сказав президент США у коментарях Fox News.

Без Криму і НАТО

Водночас, Трамп заявив, що повернення Україні Криму неможливе. Він також відкинув можливість вступу країни до НАТО.

«Обидві ці речі неможливі», — сказав він.

«Вступ України до НАТО завжди був неприйнятним для росіян. Чи то у формі Радянського Союзу, чи Росії. Це було ще задовго до Путіна», — додав глава Білого дому.

Нагадаємо, що під час вчорашніх переговорів президент США заявив, що питання «обміну землі» буде враховано «з урахуванням поточної лінії зіткнення». Він додав, що на карту України «сумно дивитися».

