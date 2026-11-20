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Україна отримає 90 млрд євро військової та фінансової допомоги у рамках кредитного механізму Європейського Союзу до кінця 2027 року. Водночас країни НАТО підтвердили зобов'язання надати українській армії обладнання, допомогу та підготовку на 70 мільярдів євро у 2026 році та щонайменше стільки ж наступного року.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів Німеччини, Франції, Великобританії та України за підсумками зустрічі Коаліції охочих, що відбулася 19 листопада у Берліні за участю США.

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Учасники зустрічі домовилися продовжувати військову, фінансову, дипломатичну та громадянську підтримку України, посилювати тиск на санкцію на Росію та працювати над гарантіями безпеки після припинення вогню.

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Скільки грошей отримає Україна від партнерів

У спільній заяві лідери підтвердили зобов'язання країн НАТО забезпечити Україні військове обладнання, допомогу та підготовку на суму 70 мільярдів євро протягом 2026 року.

На 2027 рік передбачено щонайменше еквівалентний обсяг підтримки.

Окремо в рамках кредитного механізму Євросоюзу Ukraine Support Loan до кінця 2027 року Україна має надати 90 мільярдів євро на військові та фінансові потреби.

Лідери також наголосили на необхідності забезпечити подальше фінансування України спільними зусиллями ЄС та міжнародних партнерів, зокрема, країн Групи семи.

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Водночас, Київ продовжуватиме співпрацю з партнерами щодо впровадження реформ, насамперед у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Україна отримає додаткові засоби протиракетної оборони

Одним із пріоритетів партнерів залишається посилення української протиповітряної оборони.

Особлива увага приділятиметься системам, здатним перехоплювати балістичні ракети та захищати критично важливу інфраструктуру.

Напередодні зими учасники Коаліції охочих домовилися докласти додаткових зусиль разом із третіми країнами, щоб забезпечити Україну необхідними засобами протиракетної оборони.

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У заяві наголошується, що Росія продовжує систематичні атаки на громадянське населення та інфраструктуру України, однак такі удари не можуть компенсувати її невдач на полі бою.

Які гарантії безпеки готують для України

Окремий блок домовленостей стосується гарантій безпеки, які Україна має отримати після набуття чинності режимом припинення вогню.

Лідери наголосили, що ці гарантії мають бути надійними, юридично зобов'язуючими та тісно узгодженими зі Сполученими Штатами.

Серед можливих механізмів названо довгострокову військову, фінансову та технічну підтримку Збройних сил України.

Також розглядається участь у запропонованому механізмі моніторингу та перевірки дотримання припинення вогню під керівництвом США.

Ще один можливий елемент – створення багатонаціональних сил під керівництвом Європи за участю бажаючих країн та підтримки США.

Такі сили могли б забезпечувати заходи щодо зміцнення довіри у повітряному просторі, морі та суші, а також працювати над відновленням українських Збройних сил.

Крім того, партнери розглядають юридично зобов'язуючі домовленості про реагування на можливий новий збройний напад Росії.

У той же час, конкретні механізми ще потребують подальшого узгодження.

Учасники зустрічі також вітали навчання багатонаціональних сил «Україна Коаліція-2026», які відбуваються здебільшого на території Польщі.

Нові санкції проти Росії

Лідери домовилися посилювати економічний тиск на Росію, щоб обмежити спроможність фінансувати війну.

Зокрема, йдеться про додаткові заходи проти російських доходів від експорту нафти та газу, криптовалютних операцій та незаконних фінансових потоків.

Партнери планують також посилювати боротьбу з обходом санкцій та перешкоджати роботі російського військово-промислового комплексу.

Окрему увагу приділять протидії російському тіньовому флоту, який Москва використовує для обходу міжнародних обмежень.

Крім того, лідери підтвердили, що російські суверенні активи залишатимуться замороженими, поки Росія не припинить агресію і не компенсує Україні завданих війною збитків.

Що вирішили щодо мирних переговорів

Учасники зустрічі підтвердили підтримку справедливого та тривалого миру в Україні та готовності президента Володимира Зеленського погодитися на негайне припинення вогню та розпочати змістовні переговори.

Вони підтримали прямий діалог між Україною та Росією за участю США та Європи.

Лідери наголосили, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою, а Україна має суверенне право самостійно визначати власні домовленості та спілки безпеки.

Також вони зазначили, що домовленості щодо ширшої європейської безпеки неможливі, поки Росія продовжує війну проти України.

Будь-які рішення щодо ЄС та НАТО вимагатимуть згоди відповідних держав та організацій.

Росії запропонували енергетичне перемир'я на зиму

Першим кроком до припинення бойових дій учасники зустрічі закликали Росію погодитися на енергетичне перемир'я протягом усього зимового періоду.

Йдеться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, лідери наголосили на необхідності домовитися про припинення вогню у Чорному морі, щоб забезпечити безпечне судноплавство та експорт продовольства з регіону.

Водночас у спільній заяві не йдеться про те, що Росія вже погодилася на такі пропозиції.

Нагадаємо, що раніше Трамп поставив під сумнів подальшу військову допомогу Україні після зустрічі з Путіним.

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