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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Україна отримає нові F-16: Зеленський оголосив деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Під час саміту з лідерами країн Євросоюзу вдалося домовився про отримання нових винищувачів F-16 до кінця року.

Про це глава держави заявив під час брифінгу.

Зеленський заявив про «продуктивні зустрічі», після яких Україна чекає на додаткові F-16 з Бельгії. Вони мають надійти вже до кінця року.

«Вони збивають реактивні „Шахеди“ — найшвидші безпілотники, які використовує Росія», — сказав Зеленський журналістам.

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