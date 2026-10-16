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Україна отримає нові F-16: Зеленський оголосив деталі
Під час саміту з лідерами країн Євросоюзу вдалося домовився про отримання нових винищувачів F-16 до кінця року.
Про це глава держави заявив під час брифінгу.
Зеленський заявив про «продуктивні зустрічі», після яких Україна чекає на додаткові F-16 з Бельгії. Вони мають надійти вже до кінця року.
«Вони збивають реактивні „Шахеди“ — найшвидші безпілотники, які використовує Росія», — сказав Зеленський журналістам.
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