Україна отримає нову перевагу на полі бою: що передасть Велика Британія

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернхем та Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Велика Британія передасть Україні новітню технологію радіоелектронних перешкод власної розробки, покликану захистити українські безпілотники під час виконання бойових завдань.

Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернхем під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Британський прем’єр підкреслив, що Сполучене Королівство залишається непохитним у своїй допомозі та виконає всі раніше взяті на себе зобов’язання перед Україною.

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«Ми повністю підтримуємо Україну. Я особисто підтримую вас на 100%, пане президенте. Я дотриматимуся всіх зобов’язання, які ця країна взяла на себе перед Україною», — наголосив Енді Бернхем.

Очільник британського уряду зазначив, що нове обладнання дозволить підвищити ефективність українських дронів та збереже життя військовослужбовців. За його словами, ця передача також підкреслює високий потенціал спільної роботи оборонних галузей двох країн.

«Ми надаємо нову розроблену у Великій Британії технологію радіоперешкод для захисту українських безпілотників. Це допоможе їм досягати цілей і врятувати українські життя. Це також демонструє той рівень інновацій, який наші галузі можуть досягти разом», — підсумував прем’єр-міністр Великої Британії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії. Головними темами переговорів стануть посилення ППО, безпека на морі та розвиток спільного оборонного виробництва.

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Раніше Зеленський повідомляв, що українські ВМС успішно завершили міжнародні навчання Sea Breeze у Британії. Наші моряки показали високий рівень підготовки у розмінуванні моря.

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