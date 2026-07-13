Україна отримає Rafale та право виробляти французькі ракети: що заявив Макрон

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна отримає французькі винищувачі Rafale у 2028–2029 роках, а також ліцензії на виробництво низки французьких ракет.

Про це Макрон повідомив за підсумками засідання «Коаліції охочих» у Парижі.

За словами президента Франції, союзники домовилися також посилити українську систему протиповітряної оборони.

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Крім того, Макрон повідомив, що Франція передасть Україні ліцензії на виробництво зенітних ракет Aster-30 для зенітних ракетних комплексів SAMP/T, авіаційних бомб AASM Hammer та крилатих ракет SCALP.

Президент Франції зазначив, що це рішення ухвалили після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про надання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Крім того, президент України Володимир Зеленський також висловив сподівання, що перша європейська антибалістична система FREYA почне працювати вже протягом наступних 12 місяців. За його словами, Україна завершує розробку ракети-перехоплювача для цього проєкту.

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