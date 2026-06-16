Україна отримає збагачений уран від Великої Британії: для чого його використають

Велика Британія / © Unsplash

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Велика Британія профінансує постачання збагаченого урану для українських атомних електростанцій. Його має отримати український «Енергоатом» для забезпечення роботи АЕС протягом наступних двох років.

Про це оголосив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з партнерами на саміті G7, передає Politico.

Йдеться про угоду, за якою 210 мільйонів фунтів стерлінгів британського експортного фінансування спрямують на підтримку компанії Urenco. Вона має постачати збагачений уран українському виробнику атомної енергії — «Енергоатому».

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Угоду раніше погодили Стармер і президент України Володимир Зеленський під час їхньої зустрічі.

Британський прем’єр заявив, що постачання має допомогти Україні пройти наступні зими та зберегти енергетичну стійкість на тлі російських атак.

«Агресія Росії загрожує не лише Україні, а й безпеці всієї Європи. Саме тому Велика Британія активізується — припиняє надходження, які підживлюють війну Путіна, та забезпечує Україну енергією протягом майбутніх зим», — сказав Стармер.

Окрім енергетичної угоди з Україною, Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. Він має бути спрямований проти російського «тіньового флоту», який використовують для обходу обмежень і перевезення енергоносіїв.

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Зокрема, санкції мають торкнутися суден, які перевозять російський скраплений природний газ, а також фінансових мереж, через які Москва намагається обходити вже запроваджені обмеження та забезпечувати свою армію.

Оголошення пролунало на тлі саміту G7, перша сесія якого присвячена миру та безпеці для України і Європи. Очікується, що Стармер закликатиме партнерів посилити колективні зусилля, щоб Україна отримала справедливий і тривалий мир.

Нагадаємо, раніше британські військові перехопили російський танкер тіньового флоту в Ла-Манші. Операція стала черговим ударом по ресурсах РФ для війни проти України.

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