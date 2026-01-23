- Дата публікації
Україна отримає зону вільної торгівлі на Донбасі: Трамп підтвердив
Зона вільної торгівлі з США для України була б дуже корисною, особливо в плані інвестицій.
Під час зустрічі у Давосі Володимира Зеленського та Дональда Трампа обговорювали створення так званої зони вільної торгівлі (ЗВТ) на Донбасі. Президент США підтримує цю ідею.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.
Він вважає, що ЗВТ була б корисною для українського бізнесу.
«Думаю, для нашого бізнесу це буде позитивне рішення. Подивимось потім деталі, безумовно, але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає», — додав він.
Нагадаємо, що Україна після завершення повномасштабної війни може отримати зону вільної торгівлі — тобто без тарифів зі Сполученими Штатами Америки. Це може посприяти відновленню країни у майбутньому, заявив спеціальний представник США Стів Віткофф.