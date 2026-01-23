ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
761
Час на прочитання
1 хв

Україна отримає зону вільної торгівлі на Донбасі: Трамп підтвердив

Зона вільної торгівлі з США для України була б дуже корисною, особливо в плані інвестицій.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Під час зустрічі у Давосі Володимира Зеленського та Дональда Трампа обговорювали створення так званої зони вільної торгівлі (ЗВТ) на Донбасі. Президент США підтримує цю ідею.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Він вважає, що ЗВТ була б корисною для українського бізнесу.

«Думаю, для нашого бізнесу це буде позитивне рішення. Подивимось потім деталі, безумовно, але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає», — додав він.

Нагадаємо, що Україна після завершення повномасштабної війни може отримати зону вільної торгівлі — тобто без тарифів зі Сполученими Штатами Америки. Це може посприяти відновленню країни у майбутньому, заявив спеціальний представник США Стів Віткофф.

Дата публікації
Кількість переглядів
761
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie