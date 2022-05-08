Україна озвучить у ВООЗ можливість закриття Офісу неінфекційних хвороб у Росії: деталі

Україна хоче, аби представників РФ виключили з виконавчого комітету ВООЗ.

Україна порушить у ВООЗ питання закриття Офісу неінфекційних хвороб, який зараз працює у Росії.

Про це розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, - пише Укрінформ.

"Це питання доцільності функціювання Офісу неінфекційних хвороб ВООЗ у Москві, оскільки не може країна однією рукою вбивати, другою рукою показувати, що вона турбується за профілактику і збереження життя цілого світу через Всесвітню організацію охорони здоров’я. Ми 10 травня на регіональному комітеті Європейського регіонального бюро ВООЗ, а потім з 22 травня на асамблеї ВООЗ будемо розглядати ці питання, і я прошу підтримки колег у тому, щоб ми це зробили - виключили представників російської федерації з виконавчого комітету ВООЗ", - сказав Ляшко.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я наступного тижня розгляне резолюцію із засудженням Росії через війну, яку розв’язав Кремль в Україні. Цей документ може містити рішення про закриття великого регіонального офісу ВООЗ у Москві.

Читайте також: