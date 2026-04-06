Україна передала Кремлю нову пропозицію: Зеленський озвучив деталі

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Україна передала агресорці Російській Федерації пропозицію щодо енергетичного перемир’я.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

З його слів, Київ не одноразово пропонував Москві припинити вогонь «хоча б на Великдень, на цей особливий час року».

«Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція через американців у російської сторони є», — наголосив глава держави.

Великоднє перемир’я

Володимир Зеленський заявив, що Україна все ще очікує на відповідь від РФ щодо Великоднього перемир’я. За його словами, Київ передав свій запит партнерам із США, які можуть виступити посередниками у передаванні цього «меседжу» Кремлю.

Зауважимо, у Кремлі зухвало висловили свою думку щодо пропозиції Києва про «великоднє перемир’я». Москва заявляє, мовляв, не побачила «чітко сформульованої ініціативи» від президента Зеленського.