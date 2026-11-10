Україна передала Росії пропозиції про перемир’я: Сибіга розкрив подробиці

Андрій Сибіга / © Associated Press

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Україна передала партнерам свої пропозиції про перемир’я в Чорному морі та енергетиці й тепер чекає на відповідь Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Перемир’я між Україною та Росією: які є пропозиції

За словами очільника МЗС, на переговорах в Абу-Дабі Україна озвучила три головні вимоги:

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деескалація та перемир’я;

гарантії безпеки;

зустріч президентів України та РФ.

«Зустріч президента Зеленського з Путіним, яка, на моє особисте переконання, може дійсно пришвидшити закінчення війни», — заявив Сибіга.

Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі — останні новини

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі відбуваються тристоронні консультації між представниками України, США та РФ. Ключовими темами перемовин є припинення вогню, надання безпекових гарантій і закінчення війни.

Перший чотиригодинний раунд зустрічі 10 листопада вже завершився. Головну увагу сторони приділили саме гарантіям безпеки. Водночас джерела спростували інформацію, яка з’явилася у медіа щодо нібито висунутих США пропозицій про зміну меж Донбасу.

За підсумками тристороннього діалогу Джаред Кушнер повідомив, що Володимир Путін висловлює готовність припинити війну проти України, однак винятково «за належних умов».

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