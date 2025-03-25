Україна передала США список енергетичних обʼєктів, які мають бути захищені від атак – Зеленський

Україна передала США перелік енергетичних обʼєктів, які мають бути захищені від атак в рамках нової ініціативи.

Україна передала Сполученим Штатам список енергетичних обʼєктів, які мають бути захищені від атак у рамках американської ініціативи щодо припинення, як українських, так і російських ударів по енергетиці.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 25 березня.

Зеленський пояснив, що ініціатива передбачає взаємне зобов'язання не завдавати ударів по енергетичних обʼєктах, а саме принцип "ми не вражаємо їх енергетику – вони не вражають нашу енергетику".

"Ми окремо, про всяк випадок, передали (під час зустрічі в Ер-Ріяді. – Ред.) всі наші обʼєкти (енергетики. – Ред.). Ми передали, по яких обʼєктах, ми вважаємо, не можуть бути завдані удари", – зазначив президент.

Президент також підкреслив, що пропозиція про припинення вогню в Чорному морі стосується лише цивільного судноплавства та передбачає заборону на атаку портів.

Нагадаємо, Зеленський відвідає Францію 26 березня. Його прийме президент Франції Еммануель Макрон.

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