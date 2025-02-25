Сприятливіші умови, але жодних гарантій: NYT оприлюднила подробиці оновленої угоди України з США

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський може незабаром відвідати Білий дім для підписання угоди, хоча зв'язок цієї угоди з зусиллями щодо припинення російського вторгнення та гарантування безпеки України поки що неясний.

Про це пише видання The New York Times.

Україна та Сполучені Штати наближаються до укладення угоди, яка надасть Вашингтону частку доходів Києва від природних ресурсів, заявили президент Трамп та український урядовий чиновник в понеділок після інтенсивної кампанії тиску з боку американського президента для укладення угоди.

Трамп зазначив, що президент Володимир Зеленський може приїхати до Білого дому цього тижня чи наступного тижня для підписання угоди. "Угода зараз опрацьовується. Вони дуже близькі до фінальної угоди", — сказав Трамп в понеділок у Білому домі.

Версія угоди, яка обговорювалася в понеділок і яку переглянув The New York Times, містила більш сприятливі умови для України порівняно з попередніми варіантами, але не включала безпекових гарантій, яких Україна вимагала, борючись із російським вторгненням.

Чотири особи, які були ознайомлені з умовами угоди і погодилися говорити на умовах анонімності через конфіденційність переговорів, підтвердили, що саме ці умови обговорюються. Двоє з них зазначили, що переговори все ще тривають на вечір понеділка, тому умови угоди, яка не є остаточною, ще можуть змінюватися.

Питання багатств мінералів пов'язане з конфліктами щодо американської військової та фінансової допомоги Україні, а також щодо того, як закінчити війну. Зеленський заявив, що Україні необхідна західна зброя та підтримка в будь-якій мирній угоді, щоб запобігти майбутньому російському нападу, в той час, як Трамп наполягає, що війна має закінчитися швидко, без надання таких безпекових гарантій.

"Ця економічна угода з Україною не буде гарантією майбутньої допомоги на війну, і також не буде включати жодних зобов'язань щодо присутності американських військових у регіоні", — заявив представник Білого дому в понеділок.

Варіант угоди між США та Україною, який переглядав The Times, більше не містить вимоги, щоб Україна зобов'язалася передати Сполученим Штатам 500 мільярдів доларів доходу від природних ресурсів, включаючи нафту, газ і мінерали.

Білий дім описав цю вимогу як компенсацію за минулу американську військову та фінансову допомогу, але Україна відмовилася, заявивши, що це створить величезне фінансове навантаження для майбутніх поколінь. Крім того, Україна не зобов'язана буде повернути подвійне значення майбутньої американської допомоги, як це було у попередньому проєкт.

Однак версія, яку отримав The Times, показала, що Сполучені Штати не пропонують безпекові гарантії для стримування подальшої агресії Росії, яких Україна вимагала. Відсутність таких гарантій стала однією з причин, чому український лідер відмовився підписати попередні варіанти угоди.

Документ, отриманий Times, датований 24 лютого, містить Трампа і Зеленського як необхідних підписантів. Згідно з умовами проєкту угоди, Україна поступиться половиною своїх доходів від майбутньої монетизації природних ресурсів. Ці доходи будуть направлені до фонду, в якому Сполучені Штати матимуть максимальний відсоток фінансового інтересу, дозволений американським законодавством, але не обов'язково весь.

Ці положення є покращенням для України. Попередній проєкт угоди від суботи зазначав, що США матимуть 100% інтересу в фонді, а Україна повинна була внести в нього доходи від поточних та майбутніх проєктів з видобутку природних ресурсів.

Новий проєкт угоди натомість говорить, що фонд буде реінвестувати доходи в Україну — хоча залишається незрозумілим, яку частку — і буде спрямований на залучення подальших інвестицій. Також зазначено, що Сполучені Штати підтримуватимуть довгостроковий розвиток економіки України.

Білий дім стверджує, що сама наявність американських економічних інтересів в Україні буде стримувати подальшу агресію Росії, навіть без конкретних гарантій, викладених в угоді.

Нагадаємо, у третю річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися незабаром – протягом кількох тижнів.