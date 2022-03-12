Україна переможе, а Росія повернеться в "лихі 90-ті": головне зі звернення Зеленського вночі 12 березня

Президент порівняв російських окупантів із терористами "ІДІЛ".
Пізно вночі 12 березня президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про ситуацію на війні, якою вже понад два тижні проти України йде Росія, про ситуацію з гуманітарними кордонами, про санкції проти РФ, а також звернувся до громадян Росії, зокрема матерів солдатів.
Головне зі звернення президента України Володимира Зеленського вночі 12 березня:
- Вони не зустріли жодної підтримки на нашій землі. Хоча вони на неї дуже розраховували. Бо роками брехали самі собі, що нібито в Україні чекають на Росію. Вони не знайшли колаборантів, які здали б окупантам міста і владу.
- В Мелітополі окупанти захопили мера міста Івана Федорова. Мера, який мужньо захищає Україну та людей у своїй громаді. Очевидно, що це ознака слабкості загарбників. Захоплення мера Мелітополя – це злочин не тільки проти конкретної людини. Не тільки проти конкретної громади. І не тільки проти України. Це злочин проти демократії як такої. Я запевняю: про це дізнаються 100% людей в усіх демократичних країнах. Дії російських загарбників будуть прирівняні до дій терористів "ІДІЛ". Україна вимагає негайно звільнити мера Мелітополя й гарантувати повну безпеку усім головам громад усієї нашої держави.
- Якщо ви перетворюєтеся на аналог терористів "ІДІЛ", то який сенс тоді з вами про щось взагалі розмовляти? Ми поставимо це питання зокрема й міжнародним посередникам, які спілкуються з Москвою.
- Російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Але попри все вдалося врятувати 7144 людини.
- Ми будемо робити все, щоб завезти в українські міста гуманітарний вантаж.
- Маріуполь так і залишається заблокованим ворогом. Російські війська не пропустили в місто нашу допомогу та продовжують катувати людей. Завтра все одно ми спробуємо ще раз. Ще раз направити їжу, воду та медикаменти для нашого міста.
- Збройні Сили України дадуть відповідь за кожну хвилину страждань наших людей. І це не пафос, не погроза. Це – констатація реальності.
- Кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб. Кількість поранених окупантів – у рази більша. Ми не звали сюди жодного з них.
- Повторюємо кожному з окупантів: ви ще можете врятуватися. Будь-якої миті. Просто складіть зброю та йдіть із нашої землі до себе додому.
- Кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни. Тому Кабінет міністрів України утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції.
- Хочу ещё раз сказать для всіх российских матерей. Особенно для матерей срочников. Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле. Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-то на учения или просто куда-то в небоевые условия. Проверяйте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут отправить воевать против Украины, действуйте немедленно. Не отдавайте своего сына на смерть или в плен.
- Украина никогда не хотела этой чудовищной войны. И не хочет. Но будет защищаться столько, сколько придётся.
- На щастя, ми не одні в цій битві. Українці мають щирих друзів. Добрих партнерів. Виступаючи в польському парламенті сьогодні, я приділив багато уваги тому, як важливо не залишатися наодинці в сучасному світі. Як важливо захищати спільні цінності. Та як наслідок – відчувати, що кордони між націями стираються. Щоб люди були ближчими. Так, як у нас із польськими братами й сестрами. Так, як у нас із усіма нашими щирими партнерами. Бо хто має друзів, той може все.
- Провів переговори з президентом США Байденом. Обговорили, як іще ми можемо тиснути на Росію заради припинення цієї війни та встановлення миру. Росія буде позбавлена можливості нормально торгувати з країнами "Великої сімки".
- Що менше доларів заробить російський бізнес і що менше податків отримає російська держава, то менше можливостей буде у російських військових, щоб убивати наших людей.
- З російського ринку вже йдуть провідні міжнародні компанії. Влада Росії поставила свою країну за межі глобального світу, почавши війну проти нас. Почавши це вторгнення. Це самозакриття. Самоприниження. Та саморуйнацію.
- У московських обмінниках курс долара вже сягав навіть і 200 рублів. Але ж це тільки початок. Початок дії міжнародних санкцій. Черговий крок – заборона США взагалі заводити долари в Росію. А отже, буде дефіцит валюти. А отже, курс скакатиме ще більше. А отже, зростатимуть ціни. А отже, кожен громадянин Росії відчує, що відсутність миру – це загроза йому особисто.
- Ни одна страна мира не желала зла обычным гражданам России. Не пыталась нанести какой-либо ущерб, пока ваше правительство не пошло войной против соседей, мирных людей. Войной на уничтожение. Никто не хотел возвращать обычную российскую жизнь обратно в 90-е. Ведь так вы называете ту эпоху – "лихие 90-е"? Время потрясений и бедности. Время очень ограниченных возможностей для простых людей и очень большого неравенства. Возможно, сейчас из-за усилий пропагандистов большинство россиян ещё не понимает, что их ждёт. Но российская власть уже понимает это очень хорошо. И понимает очень детально. И очень боится. Именно поэтому они пытаются закрыть все свободные источники информации. Да в принципе все источники информации. Даже Instagram и Facebook.
- Современный мир научился бороться и с такой цензурой. Мой совет думающим россиянам: ищите способы получать достоверную информацию. И берегите свои смартфоны и компьютеры от силовиков на улицах. Они готовятся проверять, что у людей в телефонах. Что у людей в ноутбуках. Я специально вас предупреждаю: учитесь противостоять репрессиям, которые ваша власть планирует усилить. Потому что думающие люди должны быть в каждой стране. И в России тоже. И в России они есть.
- Приємні новини та перемоги України для всіх нас – і вони на вагу золота. Або срібла й бронзи. І все це для України успішно виборюють наші паралімпійці в Пекіні. На зимовій Паралімпіаді наші хлопці та наші дівчата завоювали вже 25 медалей! І посідають друге місце у загальному заліку, поступаючись тільки господарям змагань – Китаю.
- Паралімпіада завершиться за дві доби. Я дуже хотів би сказати те саме й про війну – що вона завершиться за дві доби. Це, на жаль, поки нереалістично. Але це точно буде. І перемога для України, і мир для України – досяжні. І вони для нас будуть дорожчими за будь що – за золото, срібло й бронзу всього світу. Ну а поки що... Стоїмо! Тримаємось! Переможемо! Слава Україні!
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