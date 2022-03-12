Україна переможе, а Росія повернеться в "лихі 90-ті": головне зі звернення Зеленського вночі 12 березня

Президент порівняв російських окупантів із терористами "ІДІЛ".

Пізно вночі 12 березня президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про ситуацію на війні, якою вже понад два тижні проти України йде Росія, про ситуацію з гуманітарними кордонами, про санкції проти РФ, а також звернувся до громадян Росії, зокрема матерів солдатів.

Головне зі звернення президента України Володимира Зеленського вночі 12 березня:

Вони не зустріли жодної підтримки на нашій землі. Хоча вони на неї дуже розраховували. Бо роками брехали самі собі, що нібито в Україні чекають на Росію. Вони не знайшли колаборантів, які здали б окупантам міста і владу.

В Мелітополі окупанти захопили мера міста Івана Федорова. Мера, який мужньо захищає Україну та людей у своїй громаді. Очевидно, що це ознака слабкості загарбників. Захоплення мера Мелітополя – це злочин не тільки проти конкретної людини. Не тільки проти конкретної громади. І не тільки проти України. Це злочин проти демократії як такої. Я запевняю: про це дізнаються 100% людей в усіх демократичних країнах. Дії російських загарбників будуть прирівняні до дій терористів "ІДІЛ". Україна вимагає негайно звільнити мера Мелітополя й гарантувати повну безпеку усім головам громад усієї нашої держави.

Якщо ви перетворюєтеся на аналог терористів "ІДІЛ", то який сенс тоді з вами про щось взагалі розмовляти? Ми поставимо це питання зокрема й міжнародним посередникам, які спілкуються з Москвою.

Російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Але попри все вдалося врятувати 7144 людини.

Ми будемо робити все, щоб завезти в українські міста гуманітарний вантаж.

Маріуполь так і залишається заблокованим ворогом. Російські війська не пропустили в місто нашу допомогу та продовжують катувати людей. Завтра все одно ми спробуємо ще раз. Ще раз направити їжу, воду та медикаменти для нашого міста.

Збройні Сили України дадуть відповідь за кожну хвилину страждань наших людей. І це не пафос, не погроза. Це – констатація реальності.

Кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб. Кількість поранених окупантів – у рази більша. Ми не звали сюди жодного з них.

Повторюємо кожному з окупантів: ви ще можете врятуватися. Будь-якої миті. Просто складіть зброю та йдіть із нашої землі до себе додому.

Кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни. Тому Кабінет міністрів України утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують від нашої держави таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції.

Хочу ещё раз сказать для всіх российских матерей. Особенно для матерей срочников. Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле. Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-то на учения или просто куда-то в небоевые условия. Проверяйте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут отправить воевать против Украины, действуйте немедленно. Не отдавайте своего сына на смерть или в плен.

Украина никогда не хотела этой чудовищной войны. И не хочет. Но будет защищаться столько, сколько придётся.

На щастя, ми не одні в цій битві. Українці мають щирих друзів. Добрих партнерів. Виступаючи в польському парламенті сьогодні, я приділив багато уваги тому, як важливо не залишатися наодинці в сучасному світі. Як важливо захищати спільні цінності. Та як наслідок – відчувати, що кордони між націями стираються. Щоб люди були ближчими. Так, як у нас із польськими братами й сестрами. Так, як у нас із усіма нашими щирими партнерами. Бо хто має друзів, той може все.

Провів переговори з президентом США Байденом. Обговорили, як іще ми можемо тиснути на Росію заради припинення цієї війни та встановлення миру. Росія буде позбавлена можливості нормально торгувати з країнами "Великої сімки".

Що менше доларів заробить російський бізнес і що менше податків отримає російська держава, то менше можливостей буде у російських військових, щоб убивати наших людей.

З російського ринку вже йдуть провідні міжнародні компанії. Влада Росії поставила свою країну за межі глобального світу, почавши війну проти нас. Почавши це вторгнення. Це самозакриття. Самоприниження. Та саморуйнацію.

У московських обмінниках курс долара вже сягав навіть і 200 рублів. Але ж це тільки початок. Початок дії міжнародних санкцій. Черговий крок – заборона США взагалі заводити долари в Росію. А отже, буде дефіцит валюти. А отже, курс скакатиме ще більше. А отже, зростатимуть ціни. А отже, кожен громадянин Росії відчує, що відсутність миру – це загроза йому особисто.

Ни одна страна мира не желала зла обычным гражданам России. Не пыталась нанести какой-либо ущерб, пока ваше правительство не пошло войной против соседей, мирных людей. Войной на уничтожение. Никто не хотел возвращать обычную российскую жизнь обратно в 90-е. Ведь так вы называете ту эпоху – "лихие 90-е"? Время потрясений и бедности. Время очень ограниченных возможностей для простых людей и очень большого неравенства. Возможно, сейчас из-за усилий пропагандистов большинство россиян ещё не понимает, что их ждёт. Но российская власть уже понимает это очень хорошо. И понимает очень детально. И очень боится. Именно поэтому они пытаются закрыть все свободные источники информации. Да в принципе все источники информации. Даже Instagram и Facebook.

Современный мир научился бороться и с такой цензурой. Мой совет думающим россиянам: ищите способы получать достоверную информацию. И берегите свои смартфоны и компьютеры от силовиков на улицах. Они готовятся проверять, что у людей в телефонах. Что у людей в ноутбуках. Я специально вас предупреждаю: учитесь противостоять репрессиям, которые ваша власть планирует усилить. Потому что думающие люди должны быть в каждой стране. И в России тоже. И в России они есть.

Приємні новини та перемоги України для всіх нас – і вони на вагу золота. Або срібла й бронзи. І все це для України успішно виборюють наші паралімпійці в Пекіні. На зимовій Паралімпіаді наші хлопці та наші дівчата завоювали вже 25 медалей! І посідають друге місце у загальному заліку, поступаючись тільки господарям змагань – Китаю.

Паралімпіада завершиться за дві доби. Я дуже хотів би сказати те саме й про війну – що вона завершиться за дві доби. Це, на жаль, поки нереалістично. Але це точно буде. І перемога для України, і мир для України – досяжні. І вони для нас будуть дорожчими за будь що – за золото, срібло й бронзу всього світу. Ну а поки що... Стоїмо! Тримаємось! Переможемо! Слава Україні!