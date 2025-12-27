- Дата публікації
Категорія
Політика
"Україна — перешкода для Трампа": німецькі експерти дали похмурий прогноз на зустріч у Мар-а-Лаго
Німецькі аналітики попереджають: не варто очікувати на швидкий прорив, адже для американського президента Україна наразі виглядає скоріше як перешкода на шляху до відновлення стосунків із Москвою.
Зустріч українського та американського лідерів відбудеться не в офіційному Овальному кабінеті, а в приватній резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Це суттєво змінює характер розмови — робить її менш формальною, але не менш напруженою.
Про це йдеться в аналітичному матеріалі видання BILD, яке опитало провідних німецьких експертів.
«Я тут головний»
Військовий експерт та колишній радник Ангели Меркель Еріх Вад вважає, що сам факт зустрічі є сигналом Трампа Європі. Американський президент хоче продемонструвати, що ключові рішення приймає саме він.
«Цією зустріччю Трамп ясно дає зрозуміти: він ініціатор угоди, а не європейці! Це для нього вкрай важливо. Водночас президент США йде назустріч Зеленському… запрошуючи його за стіл переговорів», — зазначив Вад.
Україна як «перешкода»
Найбільш скептично налаштований експерт із безпеки Петер Нойман. Він сумнівається, що Київ отримає бажаний прорив, оскільки геополітичні пріоритети Трампа лежать в іншій площині.
«Для Трампа Україна — скоріше перешкода на шляху до нормалізації відносин із Росією, що є його головним геополітичним інтересом», — заявив Нойман.
На його думку, успіхом можна буде вважати вже те, якщо Зеленський зможе переконати Трампа в готовності України до компромісів.
Фактор «різдвяного перемир’я»
Політолог Ніко Ланге звертає увагу на інший аспект. Трампу, ймовірно, не сподобалася відмова Путіна від ідеї різдвяного припинення вогню, яку пропонував Зеленський.
«Питання в тому, чи буде Трамп готовий посилити тиск на Путіна після цієї зустрічі», — розмірковує Ланге.
Нагадаємо, Зеленський везе до США план із 20 пунктів, який, за його словами, готовий на 90%. Документ базується на американських пропозиціях і стосується гарантій безпеки та територіальних питань.