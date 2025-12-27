Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Реклама

Зустріч українського та американського лідерів відбудеться не в офіційному Овальному кабінеті, а в приватній резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Це суттєво змінює характер розмови — робить її менш формальною, але не менш напруженою.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі видання BILD, яке опитало провідних німецьких експертів.

«Я тут головний»

Військовий експерт та колишній радник Ангели Меркель Еріх Вад вважає, що сам факт зустрічі є сигналом Трампа Європі. Американський президент хоче продемонструвати, що ключові рішення приймає саме він.

Реклама

«Цією зустріччю Трамп ясно дає зрозуміти: він ініціатор угоди, а не європейці! Це для нього вкрай важливо. Водночас президент США йде назустріч Зеленському… запрошуючи його за стіл переговорів», — зазначив Вад.

Україна як «перешкода»

Найбільш скептично налаштований експерт із безпеки Петер Нойман. Він сумнівається, що Київ отримає бажаний прорив, оскільки геополітичні пріоритети Трампа лежать в іншій площині.

«Для Трампа Україна — скоріше перешкода на шляху до нормалізації відносин із Росією, що є його головним геополітичним інтересом», — заявив Нойман.

На його думку, успіхом можна буде вважати вже те, якщо Зеленський зможе переконати Трампа в готовності України до компромісів.

Реклама

Фактор «різдвяного перемир’я»

Політолог Ніко Ланге звертає увагу на інший аспект. Трампу, ймовірно, не сподобалася відмова Путіна від ідеї різдвяного припинення вогню, яку пропонував Зеленський.

«Питання в тому, чи буде Трамп готовий посилити тиск на Путіна після цієї зустрічі», — розмірковує Ланге.

Нагадаємо, Зеленський везе до США план із 20 пунктів, який, за його словами, готовий на 90%. Документ базується на американських пропозиціях і стосується гарантій безпеки та територіальних питань.