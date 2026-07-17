Окупований Крим / © Getty Images

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Крим залишається стратегічним військовим плацдармом Росії від моменту незаконної анексії українського півострова у 2014 році. Водночас нині він дедалі більше перетворюється на вразливу ділянку російської логістики.

Про це пише The Economist.

У виданні зазначають, що повна ізоляція окупованого Криму могла б значно посилити переговорні позиції України. Водночас кампанія із застосуванням українських безпілотників проти стратегічних об’єктів інфраструктури вже демонструє відчутні результати.

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Як наголошує The Economist, Україна завдає ударів не лише по військових об’єктах півострова, а й по автомобільних, залізничних та морських шляхах, які з’єднують окупований Крим із Росією.

За даними організації з моніторингу конфліктів ACLED, від 2022 року було зафіксовано 692 атаки, причому понад половину з них здійснили протягом останніх 12 місяців.

Однією з головних цілей України залишається Кримський міст, який з’єднує півострів із територією Росії. Через постійну загрозу ударів перевезення небезпечних вантажів, зокрема пального, стало надто ризикованим. Крім того, рух важких вантажівок мостом повністю заборонений, а морське сполучення також зазнало суттєвих обмежень.

У матеріалі нагадують, що Чорноморський флот РФ був змушений залишити базу в Севастополі та перебазуватися до віддаленіших портів.

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Крім того, 13 липня Росія призупинила судноплавство через Азовське море — один із ключових маршрутів, яким транспортується близько чверті російського експорту зерна. Уже наступного дня Україна повідомила про ураження 11 російських суден.

Попри те, що російські війська на окупованому півострові ще мають запаси пального та продовольства, їхнє поповнення стає дедалі складнішим. Мирні жителі, своєю чергою, почали запасатися продуктами тривалого зберігання та змушені годинами стояти в чергах за пальним.

Водночас Україна активно завдає ударів безпілотниками і по території Росії. За даними ACLED, лише у червні було зафіксовано понад 100 атак углиб РФ.

Російська влада заявляла, що 13 липня нібито перехопила 926 українських безпілотників. Однак, як зазначає The Economist, численні відео в соціальних мережах свідчать, що щонайменше частина дронів успішно досягла своїх цілей.

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У виданні також підкреслюють, що удари по нафтопереробних заводах і мережах розподілу пального скорочують експортні доходи Росії та провокують дефіцит пального в різних регіонах країни. За оцінкою журналістів, настільки довгих черг на автозаправках росіяни не бачили від останніх років існування СРСР.

Крім цього, The Economist зазначає, що Росія вперше за багато років почала втрачати території. За оцінками видання, від початку повномасштабного вторгнення до 13 липня 2026 року загинули від 367 до 602 тисяч російських військових, що становить близько 1–2% довоєнного чоловічого населення призовного віку.

За даними аналітичного центру CSIS, Росія щомісяця мобілізує близько 27 тисяч військових, тоді як її щомісячні втрати становлять приблизно 30 тисяч осіб. На думку аналітиків, подальше порушення логістики через окупований Крим лише ускладнить для країни-агресорки ведення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що Сили спеціальних операцій повідомили про ураження Балаклавської ТЕС в окупованому Севастополі.

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Ми раніше інформували, що після атаки дронів у Криму почався енергетичний хаос, без світла залишилися цілі райони.

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