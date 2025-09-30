Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про домовленість з Україною про виділення 2 млрд євро на виробництво дронів. Фінансування має допомогти посилити оборонні можливості та розвивати високі технології.

Про це фон дер Ляєн сказала перед початком безпекового засідання Колегії Єврокомісії у Брюсселі, повідомляється на сайті НАТО.

Очільниця Єврокомісії наголосила на важливості посилення військової допомоги Україні, назвавши її «першою лінією оборони».

«Якщо ми й далі вважаємо, що Україна — це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро«, — повідомила фон дер Ляєн.

Він зазначила, що це фінансування має допомогти Києву посилити оборонні можливості держави та водночас розвивати високі технології, корисні для ЄС.

«Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології», — сказала президентка Єврокомісії.

До слова, 29 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про намір відновити контрольований експорт деяких видів зброї, що перебувають у профіциті. Глава держави пояснив, що продаж зброї забезпечить додаткові фінанси для виробництва дефіцитних та найбільш ефективних для фронту речей.