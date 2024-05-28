Україна підписала безпекову угоду ще з однією країною: подробиці

Зеленський підписав нову безпекову угоду, яка передбачатиме матеріальну та фінансову допомогу Україні.

Україна та Португалія уклали безпекову двосторонню угоду. Зокрема, домовленості передбачають допомогу українському війську на цей рік.

Про це повідомив Офіс президента.

Згідно з документом, 2024 року Португалія зобов’язалася надати Україні щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки, зокрема матеріальні та фінансові внески. Зазначається, що цьогоріч Лісабон вже виділив 100 млн євро на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів на підтримку України.

Окрім того, угода підтверджує участь Португалії в коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки.

Домовленості передбачають співпрацю двох країн в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також у протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам.

Також в угоді Португалія засвідчила підтримку вступу України до ЄС та НАТО, а також Української формули миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо нещодавно також підписали в Брюсселі двосторонню безпекову угоду. Вона передбачає значну військову та фінансову допомогу Україні, зокрема постачання 30 винищувачів F-16 до 2028 року.

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