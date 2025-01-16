Україна підписала з Британією історичну угоду про 100-річне партнерство – що вона передбачає

Ця Угода залишатиметься чинною протягом 100 років, починаючи з дати набрання нею чинності.

Сьогодні, 16 січня, у Києві президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали Угоду про сторічне партнерство між Україною та Британією. Документ містить відкриту й закриту частини.

Про це передає прессслужба Офісу президента.

Британія зобов'язується:

надавати Україні щорічну військову допомогу на щонайменше 3,6 млрд доларів на "стільки, скільки буде потрібно".

розширити внесок у підготовку спеціалістів для української бойової авіації й допомагатиме з постачанням літаків, які перебувають на озброєнні країн – членів НАТО.

співпрацювати у сфері далекобійного озброєння, а також робити інвестиції в українське оборонне виробництво, зокрема дронів та артилерії.

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Документ також передбачає посилення взаємодії в межах військового об’єднання JEF – Об’єднаних експедиційних сил.

Закріплене партнерство у сфері морської безпеки та створення спеціальних спільних флотилій, зокрема для зміцнення безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях.

Окремо йдеться про поглиблення економічної співпраці. Країни сприятимуть залученню інвестицій, розвиватимуть ядерну енергетику та заміщуватимуть російські технології.

Сторони також взаємодіятимуть у галузях культури, освіти, науки й технологій, зокрема обмінюватимуться досвідом у сфері штучного інтелекту та дронів. Крім того, ідеться про співпрацю для щонайменше ста шкіл в Україні, а також про спеціальні програми британських та українських університетів.

Після закінчення війни Британіє обіцяє працювати над усуненням бар’єрів для поїздок українців до їхньої країни.

Ця Угода залишатиметься чинною протягом 100 років, починаючи з дати набрання нею чинності, якщо жодна зі сторін не припинить її дію.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до України з неоголошеним візитом.

Як повідомляв Guardian, місце зустрічі Зеленського і Стармера атакував російський дрон.

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