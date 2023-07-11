Україна платить найвищу ціну – ціну крові: президент Литви на саміті НАТО

Гітанас Науседа переконаний, що Росія ніколи не переможе.

Україна буде членом НАТО, оскільки платить за це найвищу ціну – ціну крові.

Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа, виступаючи на саміті НАТО у Вільнюсі 11 липня.

"Я думаю, дійсно, Україна буде членом НАТО. Ми не маємо права діяти інакше. Бо зараз та ціна, яку платить Україна, є найвищою ціною - це ціна крові. Вони купують нам час, щоб ціною своїх життів ми могли підготуватись та дати гідну відсіч Росії. Росія застрягне і буде повернена назад. Росія не переможе", - наголосив він.

Нагадаємо, лідери НАТО нарешті досягли спільної позиції щодо запрошення України до Альянсу. Зазначається, що остаточне формулювання декларації щодо майбутнього членства України говорить про те, що НАТО "зможе надіслати запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і будуть виконані умови".

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