Україна почала переговори з Італією щодо гарантій безпеки

Україна та Італія, яка головуватиме у G7 наступного року, розпочали двосторонні консультації щодо гарантій безпеки.

За дорученням президента України та керівника ОП розпочато перший раунд консультацій з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії, як це передбачено Спільною декларацією G7 про підтримку України.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Україна вже розпочала двосторонні консультації з усіма країнами G7, включно з Італією. Саме Італія головуватиме в "Групі семи" наступного року. Ми цінуємо значний внесок наших італійських друзів у захист України та наближення спільної перемоги. Надання Італією гарантій безпеки Україні стане важливим кроком до наближення членства нашої держави в ЄС і НАТО", – наголосив Жовква.

Співрозмовники обговорили підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди, а також узгодили графік подальшої комунікації.

Нагадаємо, Європейський Союз представив державам-членам план надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки. Він обговорюватиметься лідерами блоку у грудні 2023 року. Він також ляже в основу консультацій із Києвом і країнами "Великої сімки". Що пропонують партнери та чи вплине це на перебіг війни - читайте в матеріалі ТСН.ua.

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