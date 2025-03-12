30-денне припинення вогню в Україні: чи готова Росія до миру

Деякі експерти попереджають про небезпеку для українців, яку може нести режим тимчасової тиші.

Україна погодилася прийняти пропозицію США про 30-денний режим припинення вогню. Він може бути подовжений за взаємною згодою сторін та за умови одночасного виконання від Росії.

Погодившись на пропозицію від Америки, Україна зробила важливий крок на шляху до завершення війни та встановлення міцного миру.

Однак чи готова припинити вогонь російська сторона, як сподівається президент США Дональд Трамп, розбирався ТСН.ua.

Крок на випередження

Війна не перейде у стадію замороженого конфлікту, через домовленості про 30-денне припинення вогню на лінії фронту. Голова МЗС України Андрій Сибіга після зустрічі в Джидді назвав це кроком на випередження, який показує готовність України до просування на шляху до справедливого завершення війни, зокрема вона не є перешкодою до миру, а її партнером.

Зокрема, таке рішення "демонструє, хто насправді зацікавлений в мирі".

Міністр зауважив, що всі підрозділи Сил Оборони України продовжують виконувати бойові завдання. Тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією.

Також він додав, що надалі США будуть вести перемовини з РФ, чи готові вони до закінчення бойових дій.

Зеленський розповів деталі про режим тиші

Президент України Володимир Зеленський підтверджуючи готовність до 30-денного припинення вогню по всій лінії фронту, зауважив, що "якщо "рускіє" погодяться – у той момент тиша запрацює".

Глава держави, уточнив, що ініціатором такого формату перемир’я була американська сторона.

Окрім того, президент заявив, що питання гарантій безпеки для України буде обговорюватися детальніше лише за дотримання режиму тиші на фронті.

Він переконаний, що цей період має бути використаний для того, щоб узгодити з союзниками конкретні кроки та формати майбутніх гарантій безпеки для України після війни.

Українські військові не підтримують ідею тимчасового перемир’я

Представник Оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко повідомив, що ЗСУ виступають за припинення ракетних та морських ударів, але категорично проти перемир’я на лінії фронту.

Як зазначають військові, припиняти бої на передовій не можна, адже це дасть "передишку російському агресору", а потім атаки розпочнуться знову.

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Федієнко підкреслив, що окупантів потрібно постійно тримати в напрузі, поки в перемовному процесі не буде досягнуто чітких гарантій щодо безпеки України.

Позиція Кремля

Видання Reuters зазначає, що Путін навряд чи прийме пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні. Як пише західне ЗМІ, Росія зараз перебуває у сильній позиції, адже вона наступає.

У виданні зауважили, що Москва розглядає пропозицію перемир’я як пастку.

Водночас український журналіст Віталій Портников припустив, що Путін може вважати, що якщо він не знайде якогось компромісу із президентом США Дональдом Трампом, ситуація у війні розвиватиметься не на користь РФ.

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не слід "забігати наперед" із питанням про реакцію РФ на пропозицію про 30-денне перемир'я в Україні.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські радикальні угруповання та частина чиновників висловилися категорично проти припинення вогню.

Російські блогери пишуть у стилі стандартної кремлівської пропаганди, що нібито США і Україна "відмовляться" від миру "за першої ж нагоди", а війна в Україні є "екзистенціальною для Росії". Також вони кажуть, що припинення вогню буде "чистою зрадою і саботажем".

Також депутат Держдуми Росії Віктор Соболєв заявив, що Росія не піде на 30-денне перемирʼя, бо пауза в бойових діях дасть Україні можливість перегрупуватися і переозброїтися.

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А голова Ради Федерації РФ Костянтин Косачов заявив, що будь-які домовленості про припинення вогню в Україні мають бути досягнуті на російських, а "не на американських" умовах.

Російський міністр Сергій Лавров додав, що інтереси Росії та США ніколи не будуть ідентичними, "вони не можуть збігатися навіть на 50%".

Експерти ISW підкреслюють, що російські державні ЗМІ, ймовірно, намагаються показати реакцію Росії як помірковану для внутрішньої аудиторії, доки офіційні особи Кремля не зроблять публічних заяв і не створять підґрунтя для ширшого висвітлення цієї пропозиції в російських засобах масової інформації.

Водночас речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що РФ не виключає контакти з представниками США протягом найближчих кількох днів.

Прихована загроза

Видання CNN попереджає, що характер цього перемир’я може визначити подальший хід війни та майбутнє України.

Як йдеться у статті, Путін, ймовірно, погодиться на певну форму миру у війні проти України, щоб зберегти видимість співпраці з президентом США Дональдом Трампом.

Там зауважують, що перемир’я може бути "відкладене", щоб РФ мала можливість спершу досягти військових цілей, особливо в Курській області

CNN зазначає, що тимчасове припинення вогню виглядає позитивним кроком, однак воно є "найскладнішою і найзбитковішою ідеєю" цього десятирічного конфлікту.

Журналісти підкреслюють, що повне припинення вогню на всій лінії фронту на місяць є майже неможливим без провокацій або випадкових зіткнень.

У виданні зауважують, якщо перемир’я зірветься – швидше за все, через дії Росії – Трамп може звинуватити в цьому Україну, що призведе до чергової заморозки військової допомоги Києву, а РФ розпочне новий інтенсивний наступ.

Якщо Росія не припинить вогонь

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відмова Росії від перемир’я скаже багато про її цілі та налаштованість.

Він також повідомив, що на останній зустрічі з росіянами американська сторона запитала у них, чи хочуть ті завершити війну, чи продовжувати її до досягнення якихось цілей. За словами Рубіо, росіяни висловили "готовність" до завершення війни.

Також посадовець розповів, що контроль за дотриманням перемир’я поводитиметься завдяки великій кількості засобів спостереження, зокрема комерційним супутникам.

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Американський лідер Дональд Трамп заявив, що угода з Росією про припинення вогню в Україні на 75% залежить від Путіна.

Якщо РФ не погодиться на перемир’я, тоді Трамп повинен буде озброювати Україну, розповів журналіст Віталій Портников.

Портников зазначив, що російський диктатор може піти на перемирʼя якщо буде відчувати, що надалі його переговорні позиції будуть ставити тільки гіршими.

"Але Путін не стратег, він тактик і не вміє думати набагато вперед", – заявив журналіст.

У виданні CNN, вважають, що режим припинення вогню в Україні стане ключовим випробуванням для відносин Дональда Трампа і Володимира Путіна. Якщо РФ не погодиться, це може змінити риторику Трампа.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що американська делегація прямує до Росії, та заявив, що має позитивні сигнали щодо майбутнього припинення вогню. Він зауважив, що тепер перемир'я залежить від РФ.

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